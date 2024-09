De volta após suspensão, Portaluppi prepara o Grêmio para receber o Criciúma

Muito se fala sobre a sequência de jogos decisivos do Grêmio na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No entanto, a vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, no domingo, na Arena, pode garantir uma gordura importante se somada com outro triunfo no jogo desta quarta-feira (25), às 19h, contra o Criciúma, também em casa, em compromisso atrasado da 5ª rodada. Ocupando o 12ª lugar com 31 pontos somados e dois jogos a menos que os demais, o Tricolor pode se afastar de vez do Z-4, que começa pelo Corinthians, com os mesmos 28 pontos do Vitória, que também está na berlinda, no 16º lugar.

O distanciamento da zona da degola viria antes de uma sequência indigesta para os gaúchos, que visitam o Botafogo, recebem o Fortaleza e, por fim, disputam o Gre-Nal no Beira-Rio. Favorito frente ao Tigre, os mandantes da vez jogam com a calculadora ao seu lado, já que as chances de rebaixamento diminuíram de 15,6% para 7,2%, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com apenas duas atividades à disposição, o grupo de jogadores se reapresentou nesta segunda, no CT Luiz Carvalho, sob o comando do técnico Renato Portaluppi, que está de volta após cumprir suspensão imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O comandante gremista define o time que irá a campo em dois treinos na Capital. A boa notícia é o retorno do zagueiro Jemerson, que cumpriu suspensão no final de semana e retoma seu posto entre os titulares, no lugar do jovem Gustavo Martins. Rodrigo Ely, por outro lado, deve ser opção apenas no banco de reservas. Ele ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa.

A tendência é que, além da mudança no miolo da zaga, Portaluppi mantenha a mesma base que venceu o Rubro-Negro. Na linha de frente, Diego Costa recebeu oportunidade no segundo tempo e anotou seu gol. Mesmo assim, ele não deve desbancar o dinamarquês Braithwaite, que também deixou o seu.

O treino desta terça pela manhã encerra os preparativos tricolores para receber os catarinenses. Quem também deve marcar presença no gramado do CT é o atacante Pavón, que também se recupera de uma lesão muscular na coxa, mas deve seguir como baixa.

No âmbito jurídico, o Grêmio identificou o torcedor que teria, supostamente, proferido insultos racistas ao atacante flamenguista Carlinhos, após sua expulsão, já no segundo tempo, chamando-o de "macaquinho". Em nota emitida nesta segunda, o clube afirma ter entrado em contato com o homem em questão: "o Grêmio identificou o torcedor responsável pelo que foi dito ao jogador do Flamengo. Indagado pelo clube, o torcedor afirmou que costuma acompanhar os jogos sempre da mesma posição, nas cadeiras próximas ao túnel de acesso ao campo. Disse que, após presenciar o ato do atleta do Flamengo de quebrar a cabine do VAR, falou "tá brabinho?", frase que foi repetida por uma criança que estava ao seu lado", explicou o Tricolor.