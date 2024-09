Em jogo de reviravoltas, Grêmio vence o Flamengo e ganha respiro no Brasileirão

Convenhamos: pegar o poderoso Flamengo em casa, com time reserva, é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Ainda mais no caso do Grêmio, que segue em incômoda proximidade com a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Felizmente para a torcida tricolor, o time da casa não desperdiçou a chance: pode ter sido mais difícil do que precisava, mas o 3 a 2 na Arena, neste domingo (22), foi o suficiente. Cristaldo, Braithwaite e Diego Costa marcaram para o Tricolor, com Matheus Gonçalves e Felipe Teresa descontando para o Rubro-Negro.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 31 pontos, respirando mais longe da zona da degola – o que se reforça na medida em que a equipe gaúcha tem menos jogos do que quase todos os adversários abaixo dela na tabela. O Tricolor foi conduzido pelo auxiliar Marcelo Salles, já que Renato Portaluppi segue suspenso pelo STJD e Alexandre Mendes foi afastado do clube, em meio a investigação por suposta violência doméstica.

Os primeiros minutos de jogo mostraram um Grêmio de postura ofensiva, tentando propor o jogo. Curiosamente, quem se aproximava mais da área adversária era o Flamengo, aproveitando os erros na troca de passes tricolor para tentar o contragolpe. De lado a lado, porém, a falta de bom acabamento no penúltimo passe resultava em situações de pouco ou nenhum perigo.

Assim foi até os 12 minutos, quando, de forma quase casual, o Grêmio marcou o primeiro gol. Soteldo brigou pela direita, a bola sobrou para João Pedro, que veio à meia lua e tocou atrás para Cristaldo. Sem marcação, e com a defesa do Flamengo parecendo distraída, o meia teve tempo de sobra para dominar e chutar no canto, cruzado, fora do alcance de Matheus Cunha.

O Mengão teve chance de responder logo em seguida, com falta perigosa dentro da meia lua gremista, mas a cobrança foi muito ruim e ficou na barreira. Aos 16 minutos, Alcaraz veio de trás e chutou de longe, por cima. Embora faltasse consistência aos visitantes, o Grêmio marcava pouco, em especial no primeiro combate, e praticamente abdicou da posse de bola – uma postura sinceramente difícil de entender, em um clube precisando da vitória e jogando diante de sua torcida.

Ganhando confiança no jogo, o time carioca chegou ao empate quase naturalmente, aos 26 minutos. Em jogada de contra-ataque, Matheus Gonçalves cortou para dentro e bateu colocado, vencendo Marchesín: 1 a 1. Aos 29, em novo contragolpe, Carlinhos foi lançado antes do meio-campo, avançou campo adentro e só não ampliou porque Marchesín saiu na hora certa e, com o pé, salvou.

Após o susto, o Grêmio tentou reagir, mas sem mostrar um futebol de qualidade. A melhor chance foi aos 42 da primeira etapa, quando João Pedro chutou de fora da área e acertou a trave. O Rubro-Negro, porém, seguia perigoso, e aproveitava a frouxidão da marcação gremista para rondar a área adversária.

Uma coisa era certa: se queria tirar qualquer coisa de bom da partida, o Grêmio precisava jogar bem mais na segunda etapa. Ao menos de início, porém, o que se viu foi o contrário: o Flamengo pressionava como se jogasse em casa, enquanto o Grêmio se fechava, sem saber como reagir. Um respiro veio aos 9 minutos, quando Soteldo puxou o contragolpe e achou Monsalve, que, dentro da área, chutou para fora.

A chance perdida parece, finalmente, ter acordado o Tricolor. E o gol veio um minuto depois: em jogada pela esquerda, Villasanti achou Reinaldo, que entrou na área e chutou cruzado. A bola desviou e sobrou para Braithwaite, livre, concluir como centroavante e recolocar o Tricolor na frente. Logo a seguir, aos 13, Carlinhos perdeu a cabeça e, sem bola, atingiu Kannemann no meio de campo. O juiz, próximo ao lance, interpretou como agressão e aplicou o vermelho.

A partir da expulsão, a situação ficou favorável ao Grêmio. A desvantagem numérica arrefeceu os ânimos flamenguistas, e o Tricolor conseguia reter a bola no campo de ataque, sem correr riscos e especulando à frente. Aos 39 da etapa final, a postura mais atenta e comprometida do Grêmio foi recompensada. Em ótima trama de Monsalve e Edenilson pela direita, a bola foi cruzada para Diego Costa, que cabeceou com tranquilidade para as redes. Foi seu primeiro gol desde que regressou de lesão, há cerca de um mês.

Tudo parecia decidido. Mas o Flamengo reagiu: aos 44 minutos, Evertton Araújo fez jogada individual, entrou a dribles na área tricolor e, no rebote, a bola sobrou para Felipe Teresa, que descontou. Foram momentos de tensão para a torcida tricolor, mas o apito final trouxe o alívio e a certeza de importantes três pontos na conta. Agora, o Grêmio tem uma nova missão nesta quarta-feira (25), quando volta ao gramado da Arena para encarar o Criciúma. Uma vitória contra os catarinenses pode começar a encaminhar, de uma vez por todas, um fim de ano mais tranquilo para o Tricolor.





GRÊMIO (3) - Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo (Mayk); Villasanti, Dodi, Cristaldo (Edenilson) e Monsalve (Aravena); Soteldo (Pepê) e Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Marcelo Salles.

FLAMENGO (2) - Matheus Cunha; Wesley (Daniel Sales), David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araujo e Alcaraz (Felipe Teresa); Matheus Gonçalves, Carlinhos e Lorran (Wallace Yan). Técnico: Tite.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan.