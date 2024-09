De virada, Inter bate o São Paulo e chega a quatro vitórias seguidas no Brasileirão

Segue a sequência de vitórias coloradas na era Roger Machado. Neste domingo (22), o Inter visitou e venceu o São Paulo pelo placar de 3 a 1, no Morumbis, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o mesclado time mandante, o Colorado foi superior em boa parte dos 90 minutos e, mesmo sofrendo o gol logo cedo, conseguiu a virada com méritos de sobra. Agora, são quatro vitórias seguidas na competição. O próximo compromisso está marcado para quarta-feira, às 19h, contra o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em jogo atrasado da 16ª rodada.

Do lado alvirrubro, os únicos desfalques estavam no meio-campo: Bruno Tabata segue machucado, enquanto Gabriel Carvalho cumpriu suspensão. Soprado o apito inicial, o cartão de visitas tricolor foi o pior possível para os gaúchos. Com menos de um minuto, Lucas Moura cabeceou da marca do pênalti e parou em grande defesa de Rochet. Logo depois, aos cinco, Luciano acionou Lucas pela esquerda e aproveitou o cruzamento do companheiro para definir a jogada ao se infiltrar na grande área. Mesmo com pouco espaço, conseguiu o domínio e bateu cruzado no canto, abrindo o placar em solo paulista.

Melhores em campo, os donos da casa quase ampliaram aos 18, em uma carimbada no travessão de Bobadilla. O volante pegou uma bola rebatida na intermediária e arriscou com a canhota, deixando Rochet plantado no chão. No rebote, com a direita, a perna boa, mandou para fora sem levar perigo.

A primeira resposta colorada veio aos 32. Em uma trama pela esquerda, Alan Patrick foi acionado na meia-lua e bateu cruzado, rente ao poste, para fora. Na sequência, Mercado precisou ser substituído por Rogel na defesa. O zagueiro argentino se machucou sozinho ao torcer o joelho esquerdo e foi retirado de maca. Ainda em cima, o time de Roger chegou de novo aos 36, quando Gustavo Prado arriscou de longe, assustando o goleiro Jandrei, que precisou rebater para a defesa afastar no rebote.

E na terceira chegada em sequência, bola na rede. Pressionando pela direita, os gaúchos armaram a jogada entre Wesley, Borré e Thiago Maia, que deixou para Bruno Gomes bater de canhota, no ângulo, deixando tudo igual aos 41 minutos.

Na volta do intervalo, o Inter se manteve imponente e, a partir de um erro conjunto dos paulistas na saída de bola, chegou à virada aos oito minutos. Wesley interceptou o passe de Ferraresi pela direita e arrancou pela linha lateral, deixando dois marcadores para trás e cruzando para Alan Patrick na entrada da área. O meia tentou achar Borré na segunda trave, parando na interceptação de Igor Vinicius. A sobra, no entanto, caiu no pé de Thiago Maia que, livre de marcação, finalizou rasteiro e marcou o segundo.

Dez minutos depois, mais um para os donos do jogo. Fernando roubou de Lucas no meio e Alan Patrick acionou Gustavo Prado pela direita. O jovem meio-campista foi ao fundo e acionou o próprio camisa 10 no meio. A finalização de Alan contou com um desvio na defesa e aquele toque cruel no travessão antes de balançar as redes de Jandrei: Inter 3 a 1.

A sequência da partida ficou marcada por cadência e controle dos visitantes. Mesmo sem a posse da bola em vários momentos, os comandados de Roger pouco sofreram na defesa e, quando recuperavam o controle das ações, diminuíam o ritmo, administrando a vantagem. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 52 minutos.

São Paulo (1) Jandrei; Igor Vinicius, Ruan, Ferraresi e Michel Araújo; Marcos Antônio (William Gomes), Bobadilla (Galoppo), Erick (Rodrigo Nestor), Luciano (Calleri) e Lucas Moura (Liziero); André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

Inter (3) Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado (Rogel) e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Gustavo Prado (Wanderson), Alan Patrick e Wesley; Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Ramon Abatti Abel.