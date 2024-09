Bragantino x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De olho na quinta vitória seguida, que o credencia ao G-6 do Campeonato Brasileiro, o Inter visita o Bragantino nesta quarta-feira (25), às 19h, em jogo atrasado da 16ª rodada, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Colorado ocupa a 8ª colocação na tabela e, em caso de triunfo, passa a ocupar o 6º lugar, com os mesmos 44 pontos que o São Paulo, que está em 5º. A transmissão fica por conta do Premiere.

O principal desfalque do técnico Roger Machado é o zagueiro Gabriel Mercado. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) no duelo de domingo com o São Paulo e está fora da temporada. Seu substituto natural é o uruguaio Rogel. Por outro lado, o comandante pode contar com o retorno de Gabriel Carvalho. O meia de 17 anos cumpriu suspensão no último jogo e está de volta ao time titular.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino - Cleiton, Andrés Hurtado (Jadsom Silva), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Guilherme Lopes; Raul, Lucas Evangelista, Jhon Jhon; Vicininho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Rodrigo Jos Pereira de Lima (PE), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

