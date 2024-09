Gabriel Mercado tem lesão confirmada pelo Inter e passará por cirurgia nos próximos dias

O zagueiro Gabriel Mercado teve grave lesão confirmada pelo Inter na noite desta segunda-feira (23). O argentino deixou o gramado do Morumbis na vitória colorada deste domingo, sobre o São Paulo, após torcer o joelho esquerdo em um lance sozinho. O clube informou através de nota oficial que trata-se de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, e que o atleta será submetido à cirurgia nos próximos dias.

No pior dos casos, Mercado pode ficar fora dos gramados por até um ano, a depender do grau da ruptura. Com contrato se encerrando em dezembro deste ano, o Inter precisa renovar com o jogador por, ao menos, seu prazo de recuperação. Aos 37 anos, ele já está se encaminhando para o término da carreira, mas vinha sendo titular absoluto e peça importante da sequência de vitórias da equipe no Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que o vínculo entre as partes seja renovado até o final de 2025, e que o processo de recuperação do defensor se inicie em breve em Porto Alegre. O novo parceiro de Vitão no miolo da zaga deve ser Agustín Rogel, escolhido por Roger Machado para entrar no lugar do companheiro lesionado durante o confronto com o tricolor paulista.