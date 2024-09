Em Atibaia e de olho no G-6, Inter inicia preparação para encarar o Bragantino

A boa fase é clara e o jogo atrasado não poderia chegar em hora melhor. Depois da vitória no Morumbis por 3 a 1 sobre o São Paulo, no domingo — a quarta seguida no Campeonato Brasileiro —, o Inter volta o foco para o duelo com o Bragantino, nesta quarta-feira (25), às 19h, em jogo adiado da 16ª rodada. Na batida de compromissos em solo paulista, o Colorado se prepara em Atibaia, no interior do estado, para visitar o Massa Bruta no estádio Nabi Abi Chedid.

Com o calendário apertado depois de algumas semanas livres de partidas, o grupo de jogadores se reapresentou nesta segunda. As atividades se encerram nesta terça, sob o comando do técnico Roger Machado, que deve encaminhar um time similar ao que venceu no final de semana, salvo duas exceções. As mudanças, no entanto, serão por motivos distintos.

Mercado tempo de recuperação para este tipo de lesão pode variar entre nove meses e um ano. Seu substituto será o mesmo que entrou no decorrer da partida, o uruguaio Agustín Rogel. O zagueirofoi substituído no final de semana e teve grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo confirmada nesta segunda. O argentino passará por cirurgia nos próximos dias e só volta a jogar em 2025. No pior dos casos, o. Seu substituto será o mesmo que entrou no decorrer da partida, o uruguaio Agustín Rogel.

Por outro lado, o comandante colorado conta com reforço no meio-campo. Depois de cumprir suspensão, Gabriel Carvalho está de volta e deve recuperar seu posto entre os titulares, bancando Gustavo Prado. O jovem de 17 anos é um dos principais destaques da era Roger Machado e, sempre que esteve disponível, recebeu alta minutagem.

Ademais, a equipe deve ser a mesma que vem conquistando pontos importantes na briga por uma vaga na Libertadores, via G-6. Ocupando o 8º lugar com 41 pontos somados em 25 jogos — dois a menos que os demais —, os gaúchos podem assumir a 6ª colocação em caso de triunfo no duelo isolado. Os três pontos ainda os colocariam na cola do São Paulo, que tem 44, mas fica à frente na tabela por conta do número de vitórias.

Na ponta da caneta, as chances de classificação para o torneio continental crescem cada vez mais. Depois do jogo de domingo, a probabilidade de acesso aumentou de 32,7% para 55,3%, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).