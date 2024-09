Libertadores - Pelo jogo de volta das quartas de final, tem Fluminense (0)x(1) Atlético-MG, às 19h, e São Paulo (0)x(0) Botafogo, às 21h30min. Sul-Americana - Pelo duelo de volta das quartas, jogam às 21h30min, Independiente Medellín-COL (0)x(0) Lanús-ARG. Atlhetico-PR - O Furacão já tem um novo comandante para o restante da temporada. E trata-se de um velho conhecido da torcida. O ex-meia argentino Lucho González, que defendeu as cores do clube e ainda exerceu a função de auxiliar técnico, foi oficializado nesta terça-feira para a vaga do uruguaio Martín Varini, demitido após o 0 a 0 com o Criciúma. Alisson - Em recuperação de uma lesão no tendão da coxa, o goleiro do Liverpool ficará de fora do duelo com o West Ham, pela Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira. Na próxima sexta, tem convocação da seleção brasileira para os próximos dois compromissos pela Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026. Diante da situação do camisa 1, o técnico Dorival Júnior deve chamar um outro goleiro para a posição. Bolsa Pódio - O governo federal cancelou na segunda-feira a concessão do benefício aos atletas que disputaram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, neste ano, na França. O Ministério do Esporte afirma que as regras do programa já determinavam o fim dos pagamentos após o megaevento. Grupos de atletas, porém, consideram que a medida foi tomada antes de o governo desembolsar todo o valor previsto. Foram liberadas 5 das até 12 parcelas citadas no contrato. Cerca de 40 atletas paralímpicos enviaram e-mail ao ministério pedindo que sejam mantidos os depósitos. Futsal - O Brasil dominou a Costa Rica, venceu por 5 a 0 e se classificou às quartas de final da Copa do Mundo. Marcel, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho, duas vezes, marcaram na goleada. A seleção inaugurou o placar aos 5 minutos do primeiro tempo e depois ampliou aos 11, indo para o intervalo com dois gols de vantagem. A equipe ampliou aos 8 e selou a classificação aos 15 e no último minuto da etapa final. A seleção enfrenta nas quartas o vencedor de Irã x Marrocos - que será definido amanhã. Vôlei - A bicampeã olímpica com a seleção brasileira e central Fabiana Claudino, de 39 anos, anunciou nesta terça-feira, o fim de seu ciclo nas quadras.