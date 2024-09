Libertadores - Pelo jogo de volta das quartas de final, o River Plate recebe o Colo-Colo às 21h30min. As equipes empataram em 1 a 1 na ida, no Chile. Sul-Americana - Pelo duelo de volta das quartas, o Corinthians recebe o Fortaleza às 21h30min, após vencer na ida por 2 a 0. Série B - Fechando a 28ª rodada, nesta terça, tem Operário-PR x Guarani, às 19h30min, além de Ponte Preta x América-MG e Botafogo-SP x CRB, às 21h30min. Cruzeiro - A Raposa acertou a contratação do técnico Fernando Diniz após anunciar a demissão de Fernando Seabra, ontem. A direção do clube mineiro firmou contrato com o treinador até o final de 2025. Ele estava livre no mercado desde que deixou o Fluminense, em junho. Palmeiras - A direção alviverde anunciou a renovação de contrato do meio-campista Richard Ríos. O jogador colombiano renovou até 31 de dezembro de 2028 - o vínculo anterior era válido até o fim de 2026. O clube também confirmou a prorrogação do vínculo do lateral Vanderlan, válido pelo mesmo período. Manchester City - Um dos principais jogadores do time de Pep Guardiola e candidato à Bola de Ouro, o volante Rodri rompeu o ligamento do joelho direito, na partida contra o Arsenal no domingo, e deve perder o restante da temporada. Bolsa Atleta - O Ministério do Esporte publicou, ontem, uma portaria que reajusta valores do benefício na categoria Atleta Pódio, e cria punições para quem se envolver em manipulações de apostas e resultados esportivos. A bolsa é destinada a atletas de alto rendimento em modalidades olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas individuais, que estejam entre os 20 melhores do ranking mundial ou olímpico. O pagamento mais alto contempla atletas que estão entre os três primeiros lugares do ranking da sua modalidade. Nessa categoria, a bolsa subiu de R$ 15 mil para R$ 16.629,00 mensais. Tênis - Nesta segunda-feira, cinco brasileiros entraram em quadra pelo Challenger de Antofagasta, no Chile. No qualifying, a única vitória veio com José Pereira, que derrotou o argentino Guido Justo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Mas na chave principal, João Lucas Reis e Daniel Dutra Silva perderam em suas estreias no evento.