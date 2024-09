Notas esportivas

Série A - Pela 27ª rodada, jogaram no sábado: Corinthians 3x0 Atlético-GO, Vitória 1x0 Juventude, Fluminense 0x1 Botafogo e Fortaleza 4x1 Bahia. No domingo: Atlético-MG 3x0 Bragantino e Vasco 0x1 Palmeiras. Grêmio x Flamengo, São Paulo x Inter, Cuiabá x Cruzeiro e Criciúma x Athletico-PR não haviam encerrado até o fechamento desta edição.

Série B - Resultados dos jogos da 28ª rodada, disputados no sábado: Goiás 0x1 Mirassol e Ituano 0x1 Coritiba. No domingo, teve Chapecoense 1x0 Avaí. Ceará x Vila Nova não havia encerrado até o fechamento desta edição. Hoje tem Paysandu x Sport, às 18h30min, Santos x Novorizontino, às 21h, e Brusque x Amazonas, às 21h30min.

Série D - Pelo jogo de ida da final da competição, teve Anapólis 2x1 Retrô, ontem. A volta está marcada para domingo.

Futebol feminino - O Corinthians deu sequência, na manhã de domingo, a seu domínio no futebol feminino brasileiro. Com uma vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, em Itaquera, conquistou pela sexta vez o título do Campeonato Brasileiro, a quinta consecutiva. A equipe alvinegra já havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, no Morumbis, e confirmou o favoritismo com gols de Jaque Ribeiro e Carol Nogueira.

Fifa - A primeira edição da Copa Intercontinental anual de clubes da Fifa terá cinco partidas, com o campeão europeu Real Madrid disputando a final no dia 18 de dezembro, em Doha, informou o órgão na sexta-feira. O torneio, anunciado em dezembro do ano passado, substitui a Copa do Mundo de Clubes, que agora será disputada a cada quatro anos, com 32 clubes, a partir de 2025.

Tênis - Bia Haddad Maia venceu ontem o WTA 500 de Seul. A brasileira de 28 anos encarou na decisão a russa Daria Kasatkina e triunfou de virada, por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/4 e 6/1, levantando o troféu após uma hora e 50 minutos de partida. Foi o quarto título da paulistana no circuito de elite do tênis, o primeiro nesta temporada.