Grêmio encara Flamengo com retornos importantes e com velhos problemas

Neste domingo (22), às 18h30min, o Grêmio recebe o Flamengo na Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro com a missão de voltar a vencer após dois tropeços frustrantes, contra Atlético-MG e Bragantino. A segunda partida na casa gremista após as enchentes terá uma ampliação no público, passando de 12 mil, para 24 mil ingressos disponíveis. Vivendo uma fase ruim, o Tricolor precisa do apoio da sua torcida para superar as adversidades e os desfalques. Rodrigo Ely e Jemerson voltam a ser dúvida, enquanto Kannemann e Gustavo Martins retornam.

O grande problema gremista é na defesa, setor que vem comprometendo nas últimas partidas. Foram três pênaltis cometidos, uma expulsão e duas falhas claras, resultando em cinco gols sofridos em dois confrontos. Em ambas as vezes, o Tricolor não contou com a sua zaga titular, composta por Jemerson e Rodrigo Ely. Para domingo, os dois zagueiros são dúvida.



Jemerson participou do jogo contra o Bragantino e aos 22 minutos da segunda etapa sentiu um desconforto muscular. Ely voltou a sentir dores musculares no aquecimento e nem entrou em campo, preocupando a comissão técnica para a sequência da temporada. O departamento médico do clube segue avaliando a condição dos atletas. Outro nome incerto entre os relacionados é o de Pavon. O atacante segue em recuperação de uma lesão na coxa direita e não tem uma previsão de retorno.



Apesar das possíveis baixas, Kannemann e Gustavo Martins, que estiveram de fora da delegação que foi até Bragança Paulista, retornam de suspensão e devem formar a dupla de zaga titular contra o rubro-negro carioca. Renato Portaluppi cumpre o último jogo de suspenção e não estará na casamata, mas deve montar uma equipe com Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins (Jemerson), Kannemann (Ely) e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve e Cristaldo; Soteldo e Braithwaite.

Com o foco total nas copas, o Flamengo deixou o Brasileirão em segundo plano. Além do calendário complicado, a equipe está cheia de desfalques. Pedro, Cebolinha, Viña, Michael e Luiz Araújo estão entregues ao departamento médico. Com o foco total nas copas, o Flamengo deixou o Brasileirão em segundo plano. Além do calendário complicado, a equipe está cheia de desfalques.

A novidade para domingo é o possível retorno do meia De La Cruz. O técnico Tite deve levar a campo uma equipe com Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Alex Sandro; Pulgar, Léo Ortiz e Arrascaeta; Gerson, De La Cruz e Bruno Henrique (Carlinhos).