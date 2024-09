Grêmio vê chance de rebaixamento cair, mas se afasta da Libertadores

O empate em 2 a 2 contra o Bragantino, neste domingo (15), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, frustrou os planos do Grêmio de sonhar com uma posição mais favorável na tabela. Ao estar duas vezes a frente no placar durante o confronto, o Tricolor ocupou momentaneamente a 11ª colocação, mas cedeu a igualdade e fracassou em assegurar a vitória, ficando na 14ª posição. O resultado decepcionante diminuiu as possibilidades do clube de jogar a próxima Libertadores, mas ajudou a evitar uma possível descensão.

Mesmo saindo de Bragança Paulista com um gosto amargo na boca, os gremistas tiveram uma rodada muito positiva pensando na briga contra a parte de baixo da tabela. Dos dez últimos colocados na classificação, apenas Juventude e Vitória venceram. As equipes que poderiam colocar o Grêmio na zona da confusão — Criciúma, Corinthians e Fluminense — foram derrotados, fazendo com que o ponto conquistado fora de casa não fosse desprezível.



Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor possui 16,3% de chances de ser rebaixado, número que caiu 0,6% desde a derrota para o Atlético-MG no dia 1º de setembro. Em julho a projeção apontava quase 50% de probabilidade de uma queda gremista



Ainda existe a possibilidade do Grêmio participar de pelo menos uma competição continental em 2025. Os dados da instituição mineira apontam que os gaúchos tem 40.4% de chance de jogarem a Copa Sul-Americana do ano seguinte. A classificação ao segundo maior torneio das América do Sul pode salvar uma temporada trágica e com poucas perspectivas positivas.