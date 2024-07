Grêmio tem menos de 50% de risco de rebaixamento; Fluminense tem 88% de chances

Lanterna absoluto, o Fluminense tem quase 90% de risco de rebaixamento passadas 15 das 38 rodadas do Brasileirão. O cálculo é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que também analisa a chance de título do campeonato.

Neste momento, a probabilidade de o clube carioca terminar no Z4 é de 87,8%. O Tricolor tem apenas sete pontos conquistados em 15 jogos. O Atlético-GO aparece logo atrás, com 67% de risco de queda, seguido pelo Corinthians, com 57,4%. Ambos os times estão na zona da degola e possuem, respectivamente, 11 e 12 pontos.

O Grêmio é o quarto time com mais probabilidade de ser rebaixado, com 45,3%. Apesar de estar com menos pontos que o Corinthians, os comandados pelo técnico Renato Portaluppi têm dois jogos a menos. Cuiabá e Vitória aparecem fora da zona perigosa, mas veem o alerta ligado: os riscos são de 37% e de 31,6%, respectivamente. O Vasco, que ganhou duas seguidas, criou distância do Z4 e viu a probabilidade de queda baixar para 18,3%.

Risco de queda

Fluminense: 87,8%

Atlético-GO: 67%

Corinthians: 57,4%

Grêmio: 45,3%

Cuiabá: 37%

Vitória: 31,6%

Vasco: 18,3%

Criciúma: 16,8%

Atlético-MG: 12,5%

Inter: 8,4%

Juventude: 8,2%

Bragantino: 3,7%

Fortaleza: 2,2%

Cruzeiro: 1,6%

Athletico-PR: 1%

Bahia: 0,45%

São Paulo: 0,42%

Palmeiras: 0,07%

Botafogo: 0,06%

Flamengo: 0,03%