Libertadores - Pelo jogo de ida das quartas de final, tem Fluminense x Atlético-MG, às 19h, e Botafogo x São Paulo, às 21h30min. Sul-Americana - Pelas quartas do torneio continental, tem Lanús-ARG x Independiente Medellín-COL, às 21h30min. Liga dos Campeões - Dando a largada na 1ª rodada da competição, jogaram nesta terça: Juventus-ITA 3x1 PSV-HOL, Young Boys-SUI 0x3 Aston Villa-ING, Milan-ITA 1x3 Liverpool-ING, Bayern de Munique-ALE 9x2 Dínamo-RUS, Real Madrid-ESP 3x1 Stuttgart-ALE, Sporting-POR 2x0 Lille-FRA. Hoje, a partir das 13h45min, tem Bologna-ITA x Shakhtar-UCR e Sparta Praga-TCH x Zalsburg-AUS. Depois, às 16h, jogam PSG-FRA x Girona-ESP, Club Brugge-BEL x Borussia Dortmund-ALE, Celtic-ESC x Slovan Bratislava-ESL e Manchester City-ING x Inter de Milão-ITA. Brasileirão - O árbitro Paulo César Zanovelli foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por descumprir uma das regras do futebol na vitória por 2 a 0 do Fluminense sobre o São Paulo, pela 25ª rodada. Por isso, está sujeito à suspensão de 15 a 120 dias, conforme determinado pelo artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), no qual foi enquadrado. Ainda não há data para o julgamento. Futebol internacional - O Al-Nassr, da Arábia Saudita, anunciou ontem a demissão do técnico português Luís Castro, que treinou o Botafogo no ano passado, um dia após o decepcionante empate na 1ª rodada da Champions League Elite, principal competição de clubes da Ásia. O principal favorito para assumir o cargo na equipe de Cristiano Ronaldo é o italiano Stefano Pioli, ex-Milan. Futsal - O Brasil venceu a Croácia por 8 a 1, nesta terça, pela 2ª rodada da Copa do Mundo, no Uzbequistão. Com gols de Pito (2), Dyego, Neguinho, Marlon, Marcel (2), Arthur e Rafa, a seleção garantiu a vaga no mata-mata da competição. Às 9h30min de sexta, a equipe encara a Tailândia. Justiça - Clara Monteiro, ex-namorada de Caio Paulista, registrou boletim de ocorrência e prestou depoimento alegando ter sofrido agressões durante o relacionamento com o jogador do Palmeiras no ano passado. Ela compareceu à delegacia para fornecer mais informações sobre os fatos e demais providências necessárias para o andamento das investigações.