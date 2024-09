Inter chega a três vitórias seguidas e entra de vez na briga por Libertadores

Mantendo a boa fase nos trilhos com mais uma imponente vitória no Campeonato Brasileiro, o Inter entrou de vez na briga por uma vaga, direta ou indireta, na Libertadores do ano que vem. A vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá, nesta segunda-feira (16), foi a terceira seguida da equipe de Roger Machado, que também está há cinco jogos sem perder.

Passadas 26 rodadas, os gaúchos seguem com dois compromissos atrasados por conta da enchente de maio. Atualmente, ocupam a 8ª colocação na tabela, com 35 pontos. Na ponta da caneta, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Colorado tem 32,7% de chances de se garantir no torneio continental.

O cálculo abrange a possibilidade de vaga via G-6. Enquanto os quatro primeiros avançam à fase de grupos, os dois restantes disputam a pré-Libertadores. Existe, ainda, a possibilidade de novos acessos caso um dos seis primeiros na tabela seja campeão da atual edição do torneio ou da Copa do Brasil.

De folga nesta terça após o triunfo sobre o Dourado, o grupo de jogadores tem a reapresentação marcada para esta quarta, às 15h30min, no CT Parque Gigante. O foco é o São Paulo, no domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, no MorumBis. Até lá, serão quatro atividades antes do embarque para a capital paulista, no sábado.