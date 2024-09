Em jogo atrasado do Brasileirão, Inter recebe o Fortaleza no Beira-Rio

Com tempo para implementar suas ideias, o técnico Roger Machado já pôde ver um esboço do que pretende para o Inter. A vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, antes da parada para a data Fifa, foi a melhor atuação da equipe desde a chegada do novo treinador. Dez dias depois, a expectativa é que o Colorado mantenha a pegada contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (11), às 19h30min, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto com o Leão do Pici é o terceiro dos cinco adiados por conta da enchente de maio — restam Flamengo e Bragantino. Na tabela, os gaúchos ocupam a 10ª posição, com 32 pontos somados em 22 jogos. Em caso de vitória, ultrapassam Atlético-MG e Vasco, assumindo o 8º lugar.

No total, foram seis atividades no CT Parque Gigante, além dos três dias de folga depois do triunfo no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no dia 1º deste mês. Mesmo com o grupo descansado, Roger tem a árdua missão de montar uma equipe desfigurada por desfalques.

Rochet, pelo Uruguai, Borré, pela Colômbia, e Valencia, pelo Equador, disputaram a 8ª rodada Eliminatória da Copa do Mundo, nesta terça, e estão fora. Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, compõe a lista que se estende a Wanderson, Fabrício e Braian Aguirre, ainda em retreinamento.

A vantagem é que os desfalques estão anunciados desde o último duelo. Portanto, seus substitutos estão quase todos definidos. A única dúvida reside no meio-campo. Alan Patrick e Gustavo Prado brigam pela vaga de Wesley. O camisa 10 está voltando de lesão e, além de precisar readquirir o ritmo de jogo, tem características diferentes do ponteiro, que se assemelham ao estilo de Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, titulares do setor.

Com isso, a provável escalação colorada tem Anthoni; Nathan, Vitão (Rogel), Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Alan Patrick (Gustavo Prado); Alario.