Inter apresenta o zagueiro Clayton Sampaio e o lateral Braian Aguirre

Passada a janela de transferências, o Inter apresentou seus dois últimos reforços nesta terça-feira (10), no Beira-Rio. O zagueiro Clayton Sampaio, que assume a camiseta número 20 deixada por Aránguiz, e o lateral-direito Braian Aguirre — vestirá a 35 — foram introduzidos ao torcedor pelo vice-presidente de futebol, Olavo Bisol, e o diretor esportivo, D’Alessandro, e concederam uma coletiva de imprensa na sequência. Os defensores falaram sobre suas características táticas e técnicas dentro das quatro linhas, além da expectativa de atuar no futebol brasileiro.

Sampaio deixou o País logo cedo, rumo a Portugal, onde atuou nas últimas cinco temporadas. Seu último clube foi o AVS SAD, que conquistou o acesso à primeira divisão portuguesa em junho. Aos 24 anos, ele chega em Porto Alegre para disputar o Brasileirão pela primeira vez na carreira. “Tive a oportunidade de amadurecer bastante na Europa. Estive ao lado de grandes jogadores, com experiência de Liga dos Campeões e Liga Europa. Chego aqui para aprender ainda mais, e tenho muito para entregar ao clube”, destaca o zagueiro. Ele ainda falou sobre seu estilo: “minhas principais características são de recuperação, me considero um zagueiro rápido e muito forte no um contra um”.

Já Aguirre vai para seu segundo clube na carreira. O argentino é cria do Lanús e por lá se destacou. Ele chega para brigar com Nathan, que também desembarcou nesta janela, pela titularidade na lateral-direita. “Já conversei com o Roger para entender o quê ele vai querer de mim, mas ainda não falamos sobre a titularidade. Me sinto bem, venho treinando com o grupo, mas não sei o que será definido para amanhã”, relata. Nesta quarta-feira (11), às 19h30min, o Inter recebe o Fortaleza no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão.

Questionado sobre as diferenças do futebol argentino para o brasileiro, o lateral espera um jogo mais técnico, definindo as competições em seu país natal como brigadoras, baseadas na raça. Sampaio, por outro lado, define o campeonato português como tático, mas prevê confrontos interessantes em solo brasileiro por conta da boa técnica dos atacantes.

Ainda em retreinamento desde que se apresentou no CT Parque Gigante, na quinta-feira passada, o jogador de 24 anos não deve ficar à disposição do técnico Roger Machado para o confronto com o Leão do Pici. Sampaio, por sua vez, será relacionado, mas inicia no banco de reservas.