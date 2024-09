Copa do Brasil - No outro jogo de volta das quartas de final, tem Athletico-PR (1)x(2) Vasco, às 21h30min. Série B - Em jogo atrasado da 7ª rodada, jogam CRB x Sport, às 21h30min. Liga das Nações - Resultados da 2ª rodada do Grupo 3: Holanda 2x2 Alemanha e Hungria 0x0 Bósnia. Corinthians - O clube paulista oficializou a contratação do meia peruano André Carrillo. O reforço de 33 anos assinou contrato até 31 de julho de 2025 e já poderá estrear no sábado, contra o líder Botafogo, pelo Brasileirão. Ele está regularizado junto à CBF. Trata-se do nono reforço do Timão nesta metade do ano. Vasco - Não será desta vez que Philippe Coutinho retornará ao time carioca. Em fase final de recuperação física, o meia foi poupado pelo departamento médico e não viaja para Curitiba, onde o Cruzmaltino encara o Athletico-PR. O jogador ainda está em período de recondicionamento. Recentemente, ele se recuperou de uma lesão muscular na coxa e de uma covid-19, o que fez perder treinamentos. Futebol argentino - Andrés Fassi, presidente do Talleres, é acusado pelo árbitro Andrés Merlos de invadir o vestiário e ameaçá-lo de morte depois da eliminação para o Boca Juniors na Copa Argentina, no sábado. O Boca avançou às quartas de final após vencer nos pênaltis. Fórmula 1 - Um dos projetistas mais famosos da história da Fórmula 1, o engenheiro Adrian Newey foi confirmado nesta terça-feira como reforço de peso pela Aston Martin para a temporada 2025. Newey, que trabalhava na Red Bull há quase 20 anos, era cobiçado por diversas equipes, incluindo a Ferrari. Tênis - Pela primeira vez no atual formato da Copa Davis, o Brasil disputará a fase de grupos. A partir desta quarta, às 10h, o time liderado pelo capitão Jaime Oncins encara a atual campeã Itália, em Bolonha. A equipe brasileira vai competir no Grupo A, ao lado da Holanda e da Bélgica. Skate - Três das cinco brasileiras que entraram nesta terça na pista de Colle Oppio, em Roma, avançaram às quartas de final do Mundial de Street. Pâmela Rosa, Maria Lúcia e Daniela Vitória se garantiram entre as 29 classificadas, enquanto Gabi Mazetto e Manuella Moretti foram eliminadas. Rayssa Leal já tinha vaga garantida pelo bronze em Paris.