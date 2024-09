Liga das Nações - Resultados da 2ª rodada do Grupo 2: França 2x0 Bélgica e Itália 2x1 Israel. Nesta terça, jogam às 15h45min, pelo Grupo 3: Holanda x Alemanha e Hungria x Bósnia. Vasco - O Cruzmaltino anunciou a contratação do meio-campista suíço Maxime Dominguez, junto ao Gil Vicente, de Portugal. O vínculo entre clube e atleta é definitivo e válido até setembro de 2026. O atleta, no entanto, não pode ser inscrito nesta fase da Copa do Brasil e não enfrentará o Athletico-PR, nesta quarta, pelas quartas de final da competição. Ele tem chances de ser relacionado no clássico contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, pelo Brasileiro. Corinthians - O clube formalizou nesta segunda-feira a contratação do atacante holandês Memphis Depay por duas temporadas. Após passar por exames médicos na Holanda, ele recebeu o "ok" para assinar com o Timão. O salário mensal gira em torno de R$ 3 milhões — somando direitos de imagem, premiações e participações em ações de marketing — e pode chegar até R$ 4 milhões com metas a serem batidas pelo atleta. Flamengo - O clube prepara retornos importantes para o jogo das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, contra o Bahia, no Maracanã. Gabigol e Arrascaeta treinaram com o grupo e devem ser novidades no time de Tite. A dupla estava fora com lesões na posterior da coxa. Os cariocas ainda apresentaram o equatoriano Gonzalo Plata, jogador da seleção nacional que estava no Al-Saad, do Catar. Justiça - Dudu, atacante do Palmeiras, foi vítima de um golpe financeiro e acusa Thiago Donda, seu ex-assessor, amigo e padrinho de casamento. Ontem, a polícia cumpriu dois mandados de prisão contra Donda e Joelson Aguilar dos Santos, ex-gerente da agência do Bradesco em São Paulo. A polícia aponta que eles participaram do golpe. O empresário, no entanto, continua foragido. O atleta foi lesado em mais de R$ 22 milhões. Fórmula 1 - O CEO da categoria, Stefano Domenicali, quer o retorno da Alemanha no calendário de corridas, o que não ocorre desde 2020, quando Nürbürgring assumiu o posto de forma emergencial, devido à pandemia de Covid-19. De forma regular, a última etapa foi em 2019, no circuito de Hockenheim.