Futebol feminino - Pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão, as Gurias Gremistas empataram em 0 a 0 com o São Paulo, em solo paulista, e acabaram eliminadas por conta da derrota no jogo de ida, por 2 a 1. Série B - Dando a largada na 24ª rodada, o Santos recebe a Ponte Preta nesta sexta, às 21h30min. No sábado, tem Novorizontino x Vila Nova-GO e Chapecoense x Botafogo-SP, às 17h, e CRB x Avaí, às 18h. Já no domingo, jogam Amazonas x Ceará, às 16h, e Goiás x Paysandu, às 18h30min. Série C - Pela 1ª rodada do quadrangular, o Ypiranga recebe a Ferroviária neste sábado, às 20h. Justiça - O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou a data para o julgamento do habeas corpus do ex-jogador Robinho, preso na Penitenciária II de Tremembé (SP) desde março deste ano após transferência de pena por participar de um estupro coletivo. O julgamento será virtual e acontecerá entre os dias 6 e 13 de setembro. O ministro Luiz Fux é o responsável pelo caso. Izquierdo - O velório do zagueiro uruguaio foi realizado nesta quinta-feira, na sede social do Nacional, e contou com milhares de torcedores, até mesmo do arquirrival Peñarol, que foram ao local para se despedir do jogador, que morreu na terça-feira. Uma multidão de torcedores compareceu ao velório do atleta, que teve início às 10h para familiares e amigos e abriu as portas à torcida entre 11h e 13h. O choro e a comoção entre os presentes foram divididos com mensagens de força e cantos da torcida do Nacional que compareceu em peso e lotou as ruas do entorno da sede do clube. Cruzeiro - A Raposa terá um desfalque de peso para a reta final do Brasileirão. O artilheiro Didenno deixou o campo diante do Inter com dores no joelho direito após dura pancada e exames confirmaram o pior. O argentino terá de passar por cirurgia no ligamento cruzado e só voltará aos gramados em 2025. Serão entre seis e oito meses afastado para recuperação. Tênis - Bia Haddad encarou a espanhola Sara Tormo nesta quinta-feira, pela segunda rodada do US Open. Com destaque para sua agressividade, a brasileira não teve dificuldades e fechou a partida em 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1. Com a vitória, ela terá pela frente a russa número 15 do mundo, Anna Kalinskaya. O jogo está previsto para às 12h deste sábado.