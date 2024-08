Vini Jr. mira mais um título de Liga dos Campeões e exalta Mbappé

Cobiçado pelo futebol da Arábia Saudita, Vinícius Jr. do Real Madrid espera mais um ano recheado de títulos, principalmente depois do investimento feito pela diretoria do clube merengue para contar com o francês Kylian Mbappe. "Adoro o estilo do Mbappé e a forma como ele joga. A verdade é que estou muito entusiasmado com o que podemos fazer durante a temporada". É dessa forma que o camisa 7 encara este início de calendário europeu tendo como parceiro um dos jogadores mais badalados do cenário mundial.

"A equipe é muito boa já faz algum tempo. Agora, com a chegada do Mbappé, todos dizem que o Real Madrid vai ser imparável. O que temos de fazer é nos dedicar nos treinamentos e aprimorar o entrosamento o mais rápido possível", disse o jogador. A dupla de Mbappe e Vini Jr. já conquistou o título da Supercopa da Uefa, no primeiro jogo da temporada, contra a Atalanta.



Aos 24 anos, Vini Júnior já vem se tornando uma referência no elenco pelo que tem feito nos gramados. Atleta decisivo, ele marcou gols nas duas conquistas de Liga dos Campeões que participou pelo Real Madrid. Para este ano, a meta é, pelo menos, buscar mais uma volta olímpica como melhor time da Europa.

"Todos os anos, o nosso objetivo é ganhar o máximo de títulos que pudermos. A primeira coisa é a Liga dos Campeões, que é a competição mais difícil, seguida do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. O que pretendemos esse ano é essa tríplice conquista", comentou.



Principal nome entre os brasileiros no cenário do futebol com a ausência de Neymar, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, Vini vem se acostumando à pressão pelo protagonismo que mostra no Real Madrid. Cotado para ganhar o prêmio Bola de Ouro, ele revelou uma conversa com Ronaldo Fenômeno.