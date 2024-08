James Rodríguez é anunciado por clube espanhol após deixar o São Paulo

James Rodríguez está de casa nova. E de volta à Europa. Após passagem sem brilho pelo São Paulo, o colombiano foi anunciado nesta segunda-feira (26) pelo Rayo Vallecano, da Espanha, onde será a estrela do ano do centenário do clube de Vallecas, um distrito de Madri, completado em 29 de maio.

James terá a chance de provar que o fracasso no Tricolor paulista foi por causa da falta de adaptação ao futebol brasileiro. Pouco mais de um ano de assinar com a equipe do Morumbi, o meia voltará aos gramados com nova camisa. "Com muita ilusão de poder jogar uma partida aqui e demonstrar que quero ganhar", disse.

"O Rayo Vallecano, de Madri, e James Rodríguez chegaram a um acordo para que o meia se junte ao nosso plantel. O colombiano chega ao Rayo após ser eleito o melhor jogador da Copa América 2024, onde bateu o recorde de mais assistências dadas por um único jogador (6) no mesmo torneio", anunciou o Rayo Vallecano.