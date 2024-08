Filho de Ronaldinho Gaúcho vai defender time da 2ª divisão da Inglaterra

Filho de Ronaldinho Gaúcho, o lateral João Mendes, foi confirmado nesta quarta-feira (14) como reforço do Burnley, time da segunda divisão da Inglaterra. O jogador, de apenas 19 anos, passou por exames médicos e assinou com o clube inglês até 2026. Brasileiro vinha atuando pelo time sub-19 do Barcelona, com quem teve o contrato encerrado no fim de junho.

Com a escolha em defender o Burnley, o lateral vai traçar um caminho diferente do pai, que nunca atuou no futebol inglês. O astro e pentacampeão mundial com a seleção brasileira jogou apenas na França (PSG), na Espanha (Barcelona) e na Itália (Milan), no futebol europeu.



Com as características também bem diferentes das do pai, o jogador ainda não disputou uma partida sequer por uma equipe principal. Além do Barcelona, ele também já passou pelas categorias de base do Cruzeiro. O atleta é fruto de um relacionamento de Ronaldinho Gaúcho com a ex-bailarina Natielle Mendes. O anúncio avistou as redes sociais do Bunrley, já que os torcedores esperam um futebol vistoso, assim como ocorreu com o pai, que fez sucesso pelo mundo.