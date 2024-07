Guardiola elogia 'um contra um' de Savinho, reforço do Manchester City

Após se destacar na surpreendente campanha do Girona na última temporada europeia, o atacante Savinho, que participou da Copa América com a seleção brasileira, chegou ao Manchester City sob elogios do técnico Pep Guardiola. O treinador revelou a intenção de utilizar o atleta pelos lados de campo.

. Ele pode jogar nos dois lados, ponta esquerda, ponta direita e pode até jogar no meio. Mas precisamos dele mais principalmente na ala. Devemos agradecer ao Girona, fizeram um excelente trabalho", disse o treinador, em coletiva de imprensa.Savinho, de apenas 20 anos, é um das poucas novidades do City para a nova temporada,"Muitos jogadores querem vir para o Manchester City, mas não chegamos a um acordo com os clubes porque eles pedem muito, muito dinheiro. Tenho uma longa, longa lista. Provavelmente temos uma lista maior de jogadores que não conseguimos contratar do que os que vieram mesmo", completou.Guardiola acredita que o time será bem. "Se alguém for embora, vamos falar sobre isso (contratar reforços). Claro, até o último dia, existe a chance de mudar o elenco. Não descarto a possibilidade de ter novos jogadores, mas acredito que 85, 90, 95% do elenco será o mesmo", finalizou.Principal contratação do City, Savinho pertencia ao Troyes, da França, e estava emprestado ao Girona, clube administrado pelo Grupo City. O Manchester precisou abrir os cofres e, mais bônus por metas alcançadas.