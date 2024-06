Técnico campeão da NBA revela que Guardiola ajudou taticamente nas finais

Joe Mazzulla, técnico do Boston Celtics, contou com contribuição de um amigo fora do basquete para conquistar o título da NBA. O treinador contou em entrevista após o jogo 5 das finais que Pep Guardiola o ajudou a montar plano tático para a série contra o Dallas Mavericks. "Dallas tem uma das defesas mais inteligentes. Tivemos que ser criativos para atacá-los. Pep me ajudou nas transições, e em como movimentar os caras" disse o técnico.

Guardiola esteve no TD Garden, em Boston, para assistir ao jogo 1 das finais. Os Celtics ganharam por 107 a 89 na ocasião, em 6 de junho. O técnico do City também participou do último treino do time de basquete antes da decisão, e foi flagrado conversando a sós com o treinador da equipe de Boston.

Mazzulla conquistou o título da NBA pela primeira vez em sua curta carreira de técnico principal. Aos 35 anos de idade, ele é o treinador mais jovem a conquistar a principal liga de basquete do mundo desde 1969 (quando Bill Russell, também pelos Celtics, venceu como jogador-treinador). O time de Boston venceu o Dallas Mavericks na série final por 4 a 1, coroando a performance com triunfo por 106 a 88 nesta segunda-feira (17).



O primeiro registro de contato entre Mazzulla e Guardiola aconteceu em fevereiro. O técnico dos Celtics visitou a estrutura do Manchester City durante a semana de pausa para o All Star Game da NBA. Os dois trocaram camisas, e o norte-americano também interagiu com jogadores da equipe inglesa.

O City de Guardiola é uma influência para os Celtics de Mazzulla. O próprio técnico campeão da NBA já admitiu isso. Em entrevista ao The Athletic dias após viagem a Manchester, o norte-americano disse que sente admiração de longa data pelo espanhol. "Eu estudo muito o Manchester City. Estudo muito o Pep. Acredito que ele é o melhor técnico que há em qualquer nível, qualquer esporte. Ele tem exercido uma influência enorme sobre mim", aponta Mazzulla.

Para o técnico norte-americano, o basquete é um jogo contínuo, assim como o futebol. O treinador dos Celtics entende que ataque e defesa interagem a todo momento e que os resultados de uma posse ofensiva são altamente influenciados pelo trabalho defensivo. "Acho que onde basquete e futebol se encontram é no fato que a transição acontece muito rápido. Você pode estar no ataque e, dois segundos depois, é hora de defender. O jogo muda constantemente", salienta.