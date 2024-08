Na estreia de Mbappe, Real Madrid conquista o título da Supercopa da Europa

O Real Madrid se consagrou o grande campeão da Supercopa da Europa. A equipe da capital espanhola venceu a Atalanta-ITA por 2 a 0 nesta quarta (14), em Varsóvia, na Polônia. A partida marcou uma estreia mágica para Mbappé. O francês, novo camisa 9 do atual campeão europeu, fez gol e já conquistou o seu primeiro troféu. Outra atração para a partida, Endrick foi relacionado, mas não saiu do banco.

Vinícius Júnior rejeita proposta de transferência para o futebol saudita

Mesmo que valesse a taça,. A estrelada formação de ataque da equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti contou com nomes de peso, com o francês sendo a cereja do bolo do plantel galático. No time titular estiveram Bellingham, Valverde, Rodrygo e o maior concorrente do camisa 9 ao prêmio de melhor jogador do mundo, Vinícius Jr.Apesar da empolgação com as estrelas do clube espanhol, os italianos estiveram bem em campo. Mas, a partir do segundo tempo,. Em uma chance gerada por Vinicius Jr., Valverde abriu o placar e frustrou a Atalanta. O 1 a 0 deu espaço para o Real controlar o duelo. Para coroar a noite, faltava o gol do dono da festa.