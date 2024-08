Em amistoso, Barcelona joga mal e perde Troféu Joan Gamper para o Monaco

O Monaco venceu o Barcelona por 3 a 0 nesta segunda-feira (12), no Estádio Olímpico Lluís Companys, e conquistou torneio amistoso Troféu Joan Gamper. Lamine Camara, Embolo e Mawissa marcaram para o Monaco, aos 5, 11 e 40 minutos do segundo tempo. O primeiro lance foi um 'gol fantasma': a transmissão oficial da partida não exibiu ao vivo. O Barcelona tinha o controle da bola no campo de defesa e, em questão de segundos, perdeu a posse e levou bola na rede.

Esta é a primeira vez em 12 anos que o Barcelona perde o torneio festivo organizado pelo próprio clube. O Barça conquistou as onze edições entre 2013 e 2023, incluindo vitórias sobre os brasileiros Santos (2013) e Chapecoense (2017). A estreia oficial da temporada do Barcelona será no próximo sábado, contra o Valencia, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Já o Monaco receberá o Saint-Étienne, na mesma data, pela rodada de abertura da Ligue 1.

Além da disputa do tradicional troféu, a partida marcou a oportunidade de mostrar uma contratação de peso à torcida: Dani Olmo, camisa 10 da Espanha campeã da Euro. O ex-RB Leipzig fez discurso, mas não foi relacionado, assim como os lesionados Gavi, Pedri, De Jong e Ansu Fati, e os campeões olímpicos Cubarsí e Eric García.

Vitor Roque assistiu da arquibancada. O atacante é o outro nome na lista de ausências do Barcelona para o confronto. O brasileiro deixou treino no último sábado com febre, e por isso foi preservado. O ex-Athletico tem futuro incerto no Barça e, segundo o jornal Marca, o clube tomou a decisão de negociá-lo nesta janela.

O jogo foi competitivo, com o Barcelona criando suas melhores oportunidades quando conseguia verticalizar as jogadas rapidamente. O Monaco sofreu marcando em linha alta, mas cedeu poucas chances e teve chegadas de perigo.

LEIA TAMBÉM: Mbappé é apresentado no Real Madrid com Santiago Bernabéu lotado

A linha de defesa e os volantes da equipe catalã voltaram do vestiário 'sonolentos', cometendo erros com e sem a bola. Já o adversário mostrou que valorizava a partida. O Monaco fez dois gols em 11 minutos de segundo tempo, com Camara e Embolo, aproveitando-se de falha de Bernal e de uma pane coletiva na marcação.

O time da casa aumentou o ritmo após sua segunda leva de substituições, aos 20 minutos da etapa final. Entraram Lamine Yamal, Ferran Torres, Hector Fort e Gerard Martín. Yamal foi o principal destaque positivo do grupo, porém não conseguiu mudar a situação do Barça no jogo. O Monaco se segurou, fez mais um em contra-ataque e conquistou o troféu em grande estilo.