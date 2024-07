Mbappé é apresentado no Real Madrid com Santiago Bernabéu lotado

Diante de um Santiago Bernabéu lotado, o atacante francês Kylian Mbappé foi apresentado oficialmente como reforço do Real Madrid nesta terça-feira (16), na capital espanhola. Vestindo a camisa 9, que estava sem dono desde a saída de Karim Benzema, em junho do ano passado, Mbappé disse estar realizando um sonho. Na infância, o francês era torcedor do Real Madrid.

"É incrível estar aqui... Incrível!. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje meu sonho se realiza!", comemorou o atacante de 25 anos, que chegou ao clube com ambições e metas a serem alcançadas nos próximos anos."Tenho um outro sonho que é de estar à altura deste clube, do melhor do mundo.. Quero passar uma mensagem para as crianças, porque vejo que tem muitos aqui hoje. Sempre fui um menino sonhador. Com a paixão e o sonho, vocês podem realizar tudo que querem, hoje estou aqui e, na próxima vez, pode ser um de vocês", completou.