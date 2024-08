Endrick marca em estreia e Real Madrid vence o Valladolid em casa

Com direito a gol de Endrick em sua estreia, o Real Madrid venceu pela primeira vez no Campeonato Espanhol. Após um primeiro tempo morno, o time merengue bateu o Real Valladolid por 3 a 0, neste domingo (25), no Santiago Bernabéu. Valderde e Brahim Díaz marcaram, e o atacante brasileiro fechou a conta. Mbappé foi titular pela primeira vez em casa, e Endrick fez sua estreia. O atacante brasileiro foi a campo aos 42 minutos do segundo tempo, na vaga do camisa 9, e marcou no último lance do jogo.

Ídolo do Real e dono do Valladolid, Ronaldo acompanhou a partida no Bernabéu. O ex-jogador esteve nas tribunas para acompanhar o duelo pela segunda rodada do Espanhol. O resultado colocou o Real Madrid provisoriamente na terceira colocação, com quatro pontos. O Celta de Vigo lidera, com seis, seguido pelo Barcelona, que tem mesma pontuação e pior saldo de gols. O Real Madrid encara o Las Palmas na próxima quinta-feira, enquanto o Valladolid recebe o Leganés na quarta.



O Real Madrid tomou conta do jogo, mas viu 'trio de ouro' parar na defesa do Valladolid. Em seu primeiro jogo no Santiago Bernabéu na temporada, o time merengue controlou a partida, mas teve poucos espaçou para transformar o volume em gols. Escalado com Mbappé, Rodrygo e Vini Jr no ataque, os donos da casa deram pouco trabalho para o goleiro Karl Hein e foram para o intervalo com o placar zerado.

Os madirlhenhos furaram o bloqueio na bola parada, para explosão do Santiago Bernabéu. Se a bola trabalhada pouco incomodava o Valladolid, o time merengue levou a melhor em cobrança de falta com Valverde, que contou com desvio na barreira, no início do segundo tempo. Os visitantes foram ao ataque em busca do empate, Real teve espaço, mas não ampliou.

O gol acordou o Valladolid, que passou a ter mais a bola e finalizar contra a meta de Courtois. Do outro lado, os mandantes tiveram ainda mais campo para criar jogadas, parando na zaga visitante e mantendo o placar magro até os 43 do segundo tempo. Na reta final, Militão fez um belo lançamento para Brahim Díaz acelerar e finalizar na saída de Hein para ampliar.

Para fechar a conta, Endrick mostrou estrela e deixou o dele no último lance do jogo de estreia. O atacante foi chamado pela primeira vez na temporada, e "pressionou" Mbappé, que perdeu um gol em seu último lance em campo. Endrick precisou de apenas 10 minutos em campo para anotar o dele e fechar o placar no Bernabéu.