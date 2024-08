Inter x Cruzeiro: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (25), o Inter enfrenta o Cruzeiro no Beira-Rio, às 19h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado vive uma fase péssima no Brasileirão e vem de derrota para o Atlético-GO, lanterna do Brasileirão, por 1 a 0 fora de casa. A Raposa está colada no pelotão de frente do Brasileirão e divide as atenções com a Copa Sul-Americana. Nas oitavas de final do torneio continental, os mineiros eliminou o Boca Juniors nos pênaltis. O confronto terá transmissão do canal Premiere.

O Inter de Roger Machado passou 12 jogos sem vencer, mas voltou a conquistar os três pontos contra o Juventude, há duas partidas. O alívio de voltar ao caminho das vitórias que poderia representar uma retomada no Brasileirão não durou muito tempo. Na última rodada, o Colorado visitou o Atlético-GO e saiu derrotado pela equipe de pior campanha da competição. O resultado reacendeu a crise no vestiário alvirrubro e para mudar o cenário Roger terá o retorno de Borré ao comando de ataque. O atacante colombiano não joga desde a 21ª rodada, no empate contra o Palmeiras. Vitão e Fernando também podem ser novidades.



O Cruzeiro de Fernando Seabra vem em um bom momento na temporada. A Raposa conquistou uma classificação importante contra o Boca Juniors nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e pode priorizar a competição continental, maior chance taça que o clube tem na temporada. Apesar do foco no mata-mata, os mineiros também buscam uma melhor colocação na tabela. A equipe de Belo Horizonte apenas empatou na rodada anterior contra o Vitória em 2 a 2 e deve utilizar o que tem de melhor à disposição para não ficar longe do topo da classificação. O camisa 10 Matheus Pereira está fora do confronto, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo.