Série B - Pela 23ª rodada, nesta sexta, tem Ponte Preta x Operário-PR, às 21h30min. No sábado, jogam: Santos x Amazonas, às 16h; Ituano x Goiás, às 17h. Domingo tem Botafogo-SP x Guarani, às 16h; Vila Nova-GO x América-MG e Chapecoense x CRB, às 18h30min. Série C - Fechando a primeira fase com a 19ª rodada, jogam no sábado, às 17h: Athletic x Ypiranga, CSA x Caxias e São José x Remo. Futebol feminino - Pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão, a dupla Gre-Nal vai a campo neste domingo. O horário dos confrontos, no entanto, não havia sido divulgado até o fechamento da edição. Enquanto o Grêmio recebe o São Paulo, o Inter recebe a Ferroviária. As outras duas partidas, que ocorrem no mesmo dia, são: Bragantino x Corinthians e Cruzeiro x Palmeiras. Seleção brasileira - O técnico Dorival Júnior faz, nesta sexta-feira, a convocação para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A relação vai ser divulgada na sede da CBF, no Rio, a partir das 11h30min. Paris 2024 - O Exército condecorou, nesta quinta-feira, atletas que ganharam medalhas nas Olimpíadas e que integram o programa de incorporação de alto rendimento da Força. O evento contou com a presença do presidente Lula e outras autoridades dos três poderes. Foram condecorados os judocas Beatriz de Souza e Guilherme Schimidt; e a líbero do time de vôlei Natinha. Os três são 3º sargentos do Exército. Flamengo - O atacante Michael está de volta ao clube após passagem pelo mundo árabe e assinou contrato até dezembro de 2028. Racismo - Um dia após prometer punição exemplar para o torcedor que cometeu ato racista ao imitar macaco para a torcida do San Lorenzo pela Libertadores, a diretoria do Atlético-MG revelou que identificou o responsável pela discriminação. Por se tratar de um menor de idade, a punição acabou recaindo ao responsável legal do garoto, suspenso do quadro de sócios do clube e proibido de ir à Arena MRV por 180 dias. Fórmula 1 - O Mundial está de volta e o GP da Holanda, que acontecerá em Zandvoort, será realizado neste final de semana. A 15ª etapa tem o piloto da casa, Max Verstappen, como o homem a ser batido. Ele conquistou três vitórias consecutivas no circuito. A classificação está marcada para às 10h de sábado, e a corrida para às 10h de domingo.