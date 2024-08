Libertadores - Dando largada nos jogos de volta das oitavas de final, jogam nesta terça-feira, às 21h30min: Atlético-MG (1)x(1) San Lorenzo-ARG e Junior Barranquilla-COL (0)x(1) Colo-Colo-CHI. Sul-Americana - Também jogam pela volta das oitavas: Racing-ARG (2)x(0) Huachipato-CHI, às 19h30min; Corinthians (2)x(1) Bragantino, às 21h30min. Série B - Pela 22ª rodada, nesta terça, tem: Novorizontino x Ituano, às 19h; Amazonas x Ponte Preta, às 21h; Operário x Vila Nova-GO, às 21h30min. Copa do Brasil - O sorteio que definirá os duelos das quartas de final ocorre nesta terça, às 15h, na sede da CBF. As oito equipes serão colocadas em um único pote e divididas em quatro jogos, sem restrição de duelos. As partidas ocorrem nas semanas do dia 28 de agosto e de 12 de setembro. Seguem no torneio: Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco. Felipão - Após demitir Tcheco, Luiz Felipe Scolari foi convidado para assumir a Chapecoense na Série B. O técnico agradeceu e recusou a possibilidade. CBF - A entidade divulgou a súmula do clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, no domingo. O árbitro Raphael Claus confirmou as expulsões de Zé Rafael e Rodrigo Nestor, que brigaram no túnel de acesso aos vestiários, e revelou ter sido intimidado pelo diretor de futebol palmeirense Anderson Barros. Os jogadores em questão não foram expulsos na hora da confusão porque a arbitragem não presenciou a cena, e não houve tempo de adverti-los. São Paulo - O clube oficializou nesta segunda a chegada de Ruan Tressoldi, ex-Grêmio. O zagueiro de 25 anos estava há mais de dois anos no Sassuolo, da Itália. Ele chega por empréstimo até 30 de junho de 2025, com cláusula de compra. Botafogo - O Alvinegro fez uma proposta pela contratação do zagueiro Jair Cunha, do Santos. O clube ofereceu cerca de 12 milhões de dólares (R$ 66 milhões, na cotação atual) pelo jovem. a tendência é que o negócio se concretize nas próximas semanas. Corinthians - O Timão teve suas contas bloqueadas pela Justiça de São Paulo, em processo movido pelo empresário André Cury, que cobra cerca de R$ 23 milhões do clube. Ele move cinco ações contra a agremiação, que totaliza o valor cobrado - e que havia sido acordado com a antiga gestão, de Duílio Monteiro Alves.