Notas esportivas

Série B - Resultados da 21ª rodada: Ponte Preta 1x1 Goiás, Vila Nova-GO 2x0 Sport e Novorizontino 1x1 América-MG, Chapecoense 0x4 Guarani, Santos 0x1 Avaí, Ceará 1x2 Mirassol, Amazonas 2x0 CRB, Brusque 0x1 Coritiba.

Série C - Pela 18ª rodada, no sábado, o Ypiranga venceu o Sampaio Corrêa-MA por 1 a 0. Já no domingo, teve Figueirense 1x1 São José e Caxias 2x0 ABC-RN.

Série D - Neste domingo, o Brasil-Pel visitou o Brasiliense, na definição das oitavas. Depois de perder por 4 a 1 no jogo de ida, o Xavante foi goleado, mais uma vez, por 5 a 0.

Futebol feminino - Na volta do Brasileirão após as Olimpíadas, o Grêmio venceu o Real Brasília pelo placar de 2 a 0, no sábado, pela 14ª rodada. Já o Inter bateu o Palmeiras por 2 a 1, no domingo.

Seleção sub-20 - O técnico Ramon Menezes convocou, no sábado, a equipe que enfrentará o México em dois amistosos em setembro, em São Januário, no Rio de Janeiro. A lista conta com os colorados Gabriel Carvalho e Henrique Menke e o gremista Gustavo Nunes.

David Neres - O Benfica chegou a um acordo com o Napoli para vender o atacante brasileiro. O valor da negociação gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 181 milhões). Ele deve assinar um contrato de cinco anos com a equipe do Sul da Itália.

Flamengo - O clube tem negociações para repatriar o atacante Michael, que está de saída do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Uma reunião, hoje, entre o time carioca e o agente do atleta deve selar o retorno do jogador de 28 anos ao Rio após dois anos.

Justiça - Um torcedor do Boca Juniors de 26 anos foi detido e identificado como responsável por imitar um macaco em direção à torcida do Cruzeiro. Os atos racistas foram registrados em vídeo durante a partida válida pelas oitavas de final da Sul-Americana, na última quinta-feira.

Paris 2024 - Com o encerramento dos Jogos Olímpicos, os holofotes se voltam para as Paralimpíadas, que ocorrem entre 28 de agosto e 8 de setembro. Ao todo, serão cerca de 4.400 atletas de 184 países competindo em 22 modalidades, distribuídos em 549 eventos valendo medalhas. O Brasil vai à França com uma das maiores delegações de sua história, com 255 atletas, a maior entre as edições realizadas fora do País - fica atrás apenas da Rio 2016, com 278 -, superando os 235 de Tóquio 2020.