Payet celebra um ano no Vasco e avisa: 'Quero deixar minha marca'

Há um ano, o francês Dimitri Payet, 37 anos, desembarcou no Rio de Janeiro para vestir a camisa 10 do Vasco. Ídolo do Olympique de Marselha e com passagens por clubes como Nantes, Saint-Étienne e West Ham, o meia ajudou o clube a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado e, com muita técnica, visão de jogo e precisão nos passes, logo conquistou o carinho da torcida cruzmaltina, que até adaptou um axé em sua homenagem quando ele entra em campo.

"É emocionante jogar para uma torcida tão incrível. Não há nada mais bonito do que ouvir um canto cantando em sua homenagem. É ótimo para sua confiança e moral. Recentemente, minha esposa e meus filhos estiveram no Brasil e foram algumas vezes a São Januário. Eles puderam sentir de perto todo esse carinho que os vascaínos possuem por mim", comentou Payet à Revista do Vasco.



Desde que chegou a São Januário, Payet fez 39 partidas, anotou cinco gols e deu nove assistências para os companheiros irem às redes adversárias. Depois de sofrer com lesões musculares e dores no joelho, o meia vem recuperando o protagonismo no time e a liderança do elenco.



Agora contando com a companhia de Philippe Coutinho, o francês tem planos ambiciosos para o clube que o acolheu no Brasil. "Quando vim para cá, muitas pessoas disseram que seria impossível a permanência na Série A, mas aceitei o desafio e tudo deu certo. Fizemos algo memorável, que nunca um time havia feito, mas o Vasco pede mais. Quero deixar minha marca aqui, conquistar títulos, e venho me dedicando muito para isso todos os dias", disse o jogador, que recebeu o apoio da família do ídolo Roberto Dinamite para vestir a camisa 10 do Vasco.