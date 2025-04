FPF proíbe organizadas do Corinthians em estádios de São Paulo até o fim do ano

A FPF (Federação Paulista de Futebol) proibiu a presença das torcidas organizadas do Corinthians até o final deste ano em jogos realizados no estado. O veto engloba todas as competições do ano, não apenas o Campeonato Paulista.

A FPF atendeu a recomendação do Ministério Público de São Paulo e a punição já está em vigor. A entidade informou que oficiará aos Órgãos de Segurança do Estado e Ministério Público do Estado de São Paulo para fiscalizarem o cumprimento da determinação.

A recomendação engloba seis organizadas alvinegras: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp. A punição é consequência dos episódios no jogo de volta da final do Paulista, na Neo Química Arena. Os torcedores alvinegros utilizaram sinalizadores nas arquibancadas e jogaram fogos de artifícios no gramado, forçando a paralisação da partida.

A Gaviões da Fiel se manifestou em nota. A organizada se disse surpresa com a medida e solicitou aos associados que usem a "camisa da proibição" no jogo contra o Huracán.

NOTA DA GAVIÕES DA FIEL

"Salve, Fiel Torcida! Nesta quarta-feira (2), fomos surpreendidos com a Portaria FPF nº 093/25, que atende a uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, proibindo a entrada nos estádios de qualquer vestimenta e objetos (faixas, bandeiras etc.) que identifiquem os associados do Gaviões da Fiel e de todas as torcidas organizadas do Corinthians.

Diante disso, já na partida de hoje, estaremos nas arquibancadas apoiando o Corinthians durante os 90 minutos com a camisa da proibição. Pedimos a colaboração de todos para formar o MAR NEGRO: vista sua CAMISA DA PROIBIÇÃO ou camisa preta do Corinthians e ajude a divulgar essa mobilização.

Evite bonés coloridos. Evite camisas de bairros e quebradas. Gavião, faça a sua parte.

Quanto à proibição, nosso departamento jurídico já está avaliando a situação."