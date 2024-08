Sorteio das quartas da Copa do Brasil 2024 terá novo formato; veja regras

Além dos confrontos, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil vai definir o chaveamento do mata-mata até a final. Oito times estão classificados para a próxima fase. A CBF ainda não divulgou a data do evento.

COMO SERÁ O SORTEIO?

As oito equipes serão colocadas em um único pote. Portanto, não há restrição de duelos nas quartas de final. Além dos jogos da próxima fase, o sorteio também definirá o chaveamento até a decisão da Copa do Brasil. Dos oitos times classificados, o Bahia é o único que ainda não venceu o torneio. A CBF define os mandos de campo (ida e volta) na mesma data, que ainda será divulgada. O evento acontece tradicionalmente na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

OS OITO TIMES CLASSIFICADOS

- Atlético-MG

- Athletico-PR

- Bahia

- Corinthians

- Flamengo

- Juventude

- São Paulo

- Vasco

CALENDÁRIO DAS QUARTAS DE FINAL

Os jogos das quartas de final estão previstos para a semana do dia 27 de agosto (ida). Os duelos de volta estão planejados pela entidade para a semana de 11 de setembro. A CBF também irá detalhar os dias e horários das partidas.

A PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

As equipes que avançaram às quartas de final receberam R$ 4,515 milhões. Veja abaixo os valores das próximas fases:

Semifinais (4 clubes) - R$ 9,45 milhões

Final (Vice-campeão) - R$ 31,5 milhões

Final (Campeão) - R$ 73,5 milhões