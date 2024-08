Grêmio x Bahia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio e Bahia neste sábado (17) se enfrentam às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo de tricolores marca o último jogo dos gaúchos como mandantes fora da Arena, após três meses sem a sua casa. Com a disputa da Libertadores em paralelo com o Brasileirão, os gremistas podem optar pela preservação dos seus titulares, mas a equipe reserva vem em bom momento, garantindo ao clube a melhor campanha do returno até então, com três vitórias em três jogos. O confronto terá a transmissão do Premiere.O Grêmio de Renato Portaluppi não perde há oito jogos na temporada e vem embalado pela vitória de virada contra o Fluminense por 2 a 1, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Antes de definir quem avança para as quartas da competição continental, o Tricolor gaúcho terá um adversário complicado pela frente e irá a campo com uma equipe majoritariamente reserva. Apenas Rodrigo Ely, que foi expulso contra o Flu, e Dodi devem estar presentes no time inicial na Serra Gaúcha. Edenilson está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo recebido na partida anteriorO Bahia de Rogério Ceni perdeu o fôlego que apresentou no primeiro turno do Brasileirão, mas após quatro jogos sem vencer, o Tricolor de Aço se recuperou na tabela. O triunfo no grande clássico de Salvador, contra o Vitória, reergueu a moral do clube para a disputa do restante da temporada. O treinador conta com o retorno do meia Cauly, mas lamenta as possíveis ausências de Everton Ribeiro e Biel, que não realizaram todas as atividades com o restante do elenco antes da viagem para o Rio Grande do Sul.