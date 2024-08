Série B - Dando sequência a 21ª rodada, jogam nesta sexta-feira: Ponte Preta x Goiás, às 19h; Vila Nova-GO x Sport, às 21h; Novorizontino x América-MG, às 21h30min. No sábado: Chapecoense x Guarani, às 15h30min; Santos x Avaí, às 16h; Ceará x Mirassol, às 17h; Amazonas x CRB, às 18h. No domingo, tem Brusque x Coritiba; às 16h; Botafogo-SP x Paysandu, às 18h30min. Série C - Pela 18ª rodada, no sábado, tem Ypiranga x Sampaio Corrêa-MA, às 19h30min. Já no domingo, tem Figueirense x São José e Caxias x ABC-RN, às 16h30min. Série D - Precisando reverter a goleada por 4 a 1 sofrida no jogo de ida, o Brasil-Pel visita o Brasiliense no domingo, às 15h30min, na definição das oitavas de final. Futebol feminino - Após a pausa para os Jogos de Paris, o Brasileirão está de volta neste final de semana. Pela 14ª rodada, o Grêmio recebe o Real Brasília, no sábado, às 17h. Já o Inter visita o Palmeiras no domingo, às 11h. Ypiranga - O clube de Erechim acertou a contratação de Jean Pyerre até o final da Série C. O meia de 26 anos chega sem custos para reforçar a equipe canarinha após uma passagem sem brilho pelo Ituano, que está no Z-4 da segunda divisão. Justiça - O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou o Corinthians pela dívida na compra de Raniele e entrou com uma ação. O clube mato-grossense entrou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para cobrar cerca de R$ 11 milhões do Timão, que não honrou o combinado pela compra do volante. O clube paulista não pagou a segunda parcela da transação, e o contrato prevê a cobrança do valor integral do acordo, além de multa em caso de inadimplência. Racismo - Um torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras, no Engenhão, durante o embate entre a equipe carioca e o time paulista na noite de quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Em nota oficial, a diretoria botafoguense repudiou o ato e disse estar trabalhando para identificar o autor. Reus - O LA Galaxy anunciou a contratação do atacante alemão, ex-Borussia Dortmund. O atleta de 35 anos assinou com o time da MLS, liga norte-americana, por duas temporadas e meia, até o fim de 2026.