Inter vira sobre o Juventude no Beira-Rio e volta a vencer depois de 12 jogos

Precisando contornar a crise que se alastra por uma sequência de maus resultados, o Inter sofreu, mas finalmente voltou a vencer depois de 12 partidas. Foi suado e de virada, com direito a pênaltis perdidos e vaias da torcida, que o Colorado bateu o Juventude pelo placar de 2 a 1 na noite desta quarta-feira (14), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os três pontos afastam os gaúchos da zona do rebaixamento e garantem um respiro de alívio em meio ao cenário conturbado.

Como se a pressão para se reencontrar dentro de campo não fosse o bastante, Roger Machado precisou lidar com o desfalque de última hora do atacante Wanderson, que sentiu dores musculares e precisou ser cortado de última hora – o estreante Bruno Tabata foi o escolhido para ocupar seu lugar. E foi dele que veio o gol da vitória, coroando a boa atuação do novo reforço.

Para piorar, no primeiro lance, para assustar ainda mais, Wesley se chocou com o goleiro Gabriel e lesionou o tornozelo, precisando ser substituído por Gustavo Prado. Logo na sequência foi a vez do lateral-direito Ewerthon, do Papo, sentir lesão muscular e ser substituído por Gabriel Inocêncio. Mesmo com duas lesões em menos de 15 minutos, o ritmo do confronto seguiu intenso, com destaque para a pressão alta dos mandantes. Ocupando o campo de ataque, o time de Roger ameaçou com Valencia e Gustavo Prado, aos onze e 21 minutos, respectivamente.

Mas foi aos 23 que a infiltração pela esquerda rendeu a melhor chegada. Tabata invadiu a área se antecipando a Inocêncio, que foi pego de surpresa e cometeu o pênalti. Na cobrança, o contestado Valencia escancarou a falta de confiança pela má fase, abdicou de seu estilo e entregou o canto ao bater com força – costuma deslocar o goleiro –, parando em Gabriel. Na arquibancada, ecoaram as vaias do torcedor indignado.

Sentindo pouco o baque pelo erro do equatoriano, o Alvirrubro se recuperou em seguida e conseguiu manter o ritmo intenso de perde e pressiona. Aos 44, Tabata foi o último a ameaçar a meta alviverde antes do intervalo, em um chute de longe defendido por Gabriel.

Mas no último lance antes do apito final, com todos os requintes de crueldade reservados para uma equipe presa em uma areia movediça, Nenê inaugurou o marcador em Porto Alegre. O camisa 10 recebeu lançamento de Jadson e, cara a cara com Rochet, deslocou o uruguaio e saiu para o abraço.

Na volta para a etapa complementar o desenho foi outro nos primeiro momentos. O Colorado, apático, não conseguiu manter a intensidade. O curioso é que a postura aquém do esperado não impediu o time de criar as melhores chances em lances pontuais e voltar para o jogo com o empate. Primeiro, Bernabei recebeu livre no meio da defesa e bateu cruzado, parando no goleiro. Na sequência, Thiago Maia foi traiçoeiro ao roubar a bola de Lucas Barbosa, dentro da área, e bater no canto: 1 a 1 aos onze minutos.

O decorrer da partida após o tento colorado foi inesperado. A expectativa de uma injeção de ânimo não se concretizou, resultando em pouca objetividade no campo de ataque enquanto o Ju, fechado, tentava explorar o contra-ataque.

No entanto, aos 33, Bruno Gomes conseguiu espaço para o chute e Alan Ruschel bloqueou com o braço aberto, resultando na segunda penalidade dos mandantes. Quem assumiu a responsabilidade foi Tabata, que também perdeu, mas aproveitou o rebote e fuzilou para o fundo de um gol vazio. Depois, aos 44, o próprio meio-campista arrancou pela direita e quase fez o terceiro ao bater rasteiro e cruzando, com a bola passando rente à trave.

A última chance foi aos 54, quando Tabata fez linda jogada e cruzou para Gabriel Carvalho, que não teve o equilíbrio necessário para fechar o caixão. E foi assim que o árbitro encerrou o confronto, sem tempo para reposição. Agora, com menos peso nas costas, o Inter volta o foco para o duelo com o Atlético-GO, no domingo, fora de casa.

Inter (2) Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Mercado e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia (Fernando) e Gabriel Carvalho; Wesley (Gustavo Prado) (Ricardo Mathias), Bruno Tabata e Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

Juventude (1) Gabriel; Ewerthon (Gabriel Inocêncio), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Oyama, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronnie Carrillo (Marcelinho). Técnico: Jair Ventura.

Árbitro - Gustavo Ervino Bauermann (SC).