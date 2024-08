Notas esportivas

Libertadores - Fechando os jogos de ida das oitavas de final, o São Paulo visita o Nacional, nesta quinta, às 19h, enquanto o Flamengo recebe o Bolívar-BOL às 21h30min. Sul-Americana - Também pelos jogos de ida das oitavas, jogam às 19h: Athletico-PR x Belgrano-ARG e Libertad-PAR x Sportivo Ameliano-PAR; às 21h30min: Boca Juniors-ARG x Cruzeiro. Série B - Dando a largada na 21ª rodada, tem Operário-PR x Ituano às 21h desta quinta. Brasileirão - O YouTube formalizou uma proposta pelos direitos de transmissão da competição para a Liga Forte União. A intenção é exibir um jogo por rodada e repetir o sucesso alcançado com o Paulistão. A LFU trabalha em uma divisão de direitos. A Record, que formalizou proposta no início do mês, não se opõe. Pelo contrário: entende que ter a plataforma de vídeos do Google é positivo, repetindo dobradinha que já ocorre no torneio estadual. Flamengo - O atacante Everton Cebolinha passou por cirurgia para correção de ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e está fora da temporada. O clube evita dar prazos de retorno, no entanto, esse tipo de lesão tem uma média de quatro a seis meses para recuperação. Atlético-MG - A direção do Galo condenou os atos racistas cometidos por torcedores do San Lorenzo-ARG na partida de terça-feira, pela Libertadores, e cobrou punição. "Enquanto não houver punições severas, iremos conviver com esse tipo de situação cruel e desumana", afirmou em nota.