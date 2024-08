Seleção brasileira enfrenta EUA em busca do ouro no futebol feminino

Neste sábado (10), o Brasil encara os Estados Unidos, às 12h, no estádio Parc des Princes, em Paris, pela disputa da medalha de ouro. A seleção brasileira de futebol feminino já garantiu uma campanha histórica, mas a missão ainda não foi concluída. Segunda maior finalista da história do torneio olímpico, com três participações, a equipe liderada por Marta quer o seu primeiro título. Do outro lado, a adversária desta final é a maior vencedora da competição, com quatro ouros e carrasco brasileiro nas finais em 2008 e 2004.

Na primeira competição de grande porte sob comando do treinador Arthur Elias, as brasileiras não eram favoritas ao pódio e durante o torneio dúvidas foram crescendo na cabeça do torcedor sobre o quão longe a seleção poderia ir. A resposta veio dentro de campo, após quase deixar escapar a classificação na primeira fase, avançando como a segunda melhor terceira colocada e eliminando a anfitriã França nas quartas e nas semis a Espanha, atual campeã do mundo.

Elias não repetiu a escalação nenhuma vez nas cinco partidas disputadas nestas Olimpíadas. Para a final, o treinador terá a volta da referência Marta, que cumpriu dois jogos de suspensão após ser expulsa ainda na fase de grupos. Na despedida da seis vezes melhor jogadora do mundo, a camisa 10 não deve começar jogando.

A seleção brasileira deve ser escalada com Lorena; Thaís, Tarciane, Lauren e Yasmim; Angelina, Vitória Yayá, Ludmila e Jheniffer (Duda Sampaio); Gabi Portilho e Priscila (Marta).

Favoritas desde a chegada em Paris, as norte-americanas vão para a final com Naeher; Fox, Girma, Davidson e Dunn; Horan, Coffey e Rodman; Lavelle, Swanson e Smith.