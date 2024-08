Ana Patrícia e Duda vencem australianas e vão disputar o ouro do Vôlei de Praia em Paris

Ana Patrícia e Duda confirmaram o favoritismo e se classificaram para a decisão feminina do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris. Aos pés da Torre Eiffel, nesta quinta-feira (8), as brasileiras passaram apuros, mas conseguiram derrotar — de virada — as australianas Mariafe Solar e Taliqua Clancy, por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/15 e 15/12.

Ana Patrícia e Duda fizeram até aqui uma ótima campanha na Olimpíadas. Após derrotarem duplas do Egito, Espanha e Itália na primeira fase, despacharam japonesas e letãs na etapa eliminatória. Na final, as adversárias serão as, que avançaram pelo mesmo placar de 2 sets a 1. A partida está agendada para a próxima sexta-feira (9), às 17h30min no horário de Brasília. Mais cedo, às 16h, as australianas encaram as suíças Tanja Hüberli e Nina Betschart na disputa do bronze.Nos primeiros pontos da partida, a dupla brasileira mostrou superioridade diante das australianas,, formada por Bárbara Seixas e Carol Solberg. No entanto, Duda e Ana Patrícia se mostraram um pouco dispersas com a vantagem que chegou a ser de quatro pontos, somando erros de recepção que possibilitaram o empate às jogadoras da Austrália.Também faltou certa flexibilidade para as brasileiras decidirem como concluir as jogadas. Antes mesmo de observar a movimentação defensiva das adversárias, a forma de atacar. Isso facilitou a vida das australianas no primeiro set, que fecharam o placar em 22 a 20.No segundo set,, em um ritmo semelhante ao da parte inicial. Ana Patrícia e Duda voltaram a flertar com uma vantagem boa no mercador, mas as australianas encontravam formas de manter a proximidade e deixar a dupla brasileira, obrigada a ganhar o set para continuar sonhando com o ouro, mais tensa.Quando as brasileiras começaram a variar mais suas jogadas, os pontos. Até mesmo os ralis, que vinham favorecendo as australianas, se convertiam em pontos para o Brasil. No entanto, Ana Patrícia pecava nos ataques e apostava demasiadamente nas pancadas. Apesar dos problemas, Duda e Ana Patrícia fecharam o segundo set em 21 a 15 e levaram o jogo para o tie-break.O set de desempate foi repleto de emoções, com ralis disputados com afinco por ambos os lados. O jogo foi bastante equilibrado e de maior qualidade, com as duas duplas acumulando acertos. Mariafe e Solar até saíram na frente, mas após virarem em 5 a 4, as brasileiras. As australianas seguiram buscando o empate e conseguiram segurar o jogo até a igualdade em 12 a 12, mas Ana Patrícia e Duda conquistaram três pontos em sequência e carimbaram seus passaportes para a grande final.