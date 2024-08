Edival Pontes conquista medalha de bronze para o Brasil no Taekwondo

O Brasil garantiu mais uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, a. Edival Pontes, o Netinho, derrotou o espanhol Javier Pérez Polo na categoria até 68 quilos, por 2 rounds a 1, e acumulou o terceiro pódio olímpico para o País no taekwondo na história das Olimpíadas.

O início do primeiro round, de dois minutos, foi bastante cauteloso dos dois atletas. O espanhol saiu na frente com um chute no tronco e abriu 2 a 0. Faltando apenas três segundos, Netinho acertou a cabeça do rival e, após revisão do VAR, o golpe foi computado. No fim, 3 a 3 e vantagem para o brasileiro.

O segundo round também teve boa largada de Polo, com 3 a 0. Mais um golpe certeiro e a vantagem foi para 5 a 0. Netinho, se recuperou, encaixou um contragolpe na cabeça e fez seus três primeiros pontos no round. Se vencesse o round, o brasileiro já levaria o bronze. Porém, o espanhol sustentou a vantagem e fechou com 6 a 3, seguindo em igualdade para o round decisivo.

Nenhum dos dois atletas acertou qualquer golpe no primeiro minuto. Netinho, então, desferiu dois chutes em um intervalo de 15 segundos e abriu 4 a 0. Levou três punições, mas garantiu a vitória e o bronze para o taekwondo brasileiro.

Com a medalha de Pontes, o Brasil soma 15 medalhas nas Olimpíadas de Paris — duas de ouro, cinco de prata e oito de bronze.