Notas Olímpicas

Canoagem velocidade - A dupla formada por Isaquias Queiroz e Jacky Godmann se classificou para as semifinais da modalidade C2 500 metros ao vencer sua bateria, com o tempo de 1min38s78. Handebol - A seleção feminina se despediu nas quartas de final da competição. As Leoas sofreram com a forte marcação da Noruega, permitiram muitos contragolpes e acabaram derrotadas por 32 a 15. Hipismo - Stephan Barcha, com Primavera, esteve próximo da medalha de bronze no salto individual. O conjunto fez um tempo melhor do que os três primeiros colocados, mas anotou uma penalidade e terminou em quinto lugar. Rodrigo Pessoa, recordista brasileiro em participações em Olimpíadas e ouro em Atenas-2004, disputou mas não terminou o percurso. Lançamento de dardos - Luiz Maurício da Silva obteve a sexta marca na fase classificatória, com 85,91 m, e conquistou o novo recorde brasileiro e sul-americano da modalidade. Assim, ele avançou à final da competição, o que não acontecia há 92 anos no atletismo brasileiro, que será disputada na quinta-feira. Salto em distância - O Brasil encerrou a sua participação na modalidade sem protagonismo. A experiente Eliane Martins terminou a fase de classificação na 23ª colocação, com 6,36 metros em seu melhor salto. Enquanto a novata Lissandra Campos ficou com a 31ª e última posição, sendo a melhor marca um salto de 6,02 metros. Skate park - Dora Varella chegou a ocupar o terceiro lugar na final feminina, mas terminou na quarta colocação. Outras brasileiras da competição, Raicca Ventura e Isadora Pacheco não conseguiram terminar entre as oito melhores da fase classificatória e foram eliminadas antes. Vela - Com melhores condições climáticas, os brasileiros que disputaram regatas na Marina de Marselha tiveram o que comemorar. Bruno Lobo se manteve em sétimo no kitsurfe; João Siemsen e Marina Arndt, multicasco misto e Henrique Haddad e Isabel Swan (ganharam uma regata), no dinghy misto, se garantiram na medal race, sem chances de pódio. Vôlei de praia - Arthur e Evandro viram sua campanha até então perfeita chegar ao fim, diante dos suecos David Ahman e Jonatan Hellvig, que formam a dupla número 1 do mundo. Na Arena Torre Eiffel, os brasileiros foram derrotados por 21/17 e 21/16, nas quartas de final.