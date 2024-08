Notas Olímpicas

Vôlei Feminino - Sob o comando de Gabi e Ana Cristina, o Brasil fez 3 sets a 0 (25/20, 25/17 e 25/18) no Japão e confirmou sua vaga nas quartas de final. O próximo compromisso será contra a Polônia, no domingo. Vôlei de Praia - Os brasileiros André e George foram derrotados pelos norte-americanos Partain e Benesh por 2 sets a 1 (21/17, 14/21 e 15/8). A dupla vai para repescagem tentar uma vaga nas oitavas. Boxe feminino - Carolina Almeida perdeu para Nazym Kyzaibay, do Casaquistão, na categoria até 50 quilos. Já Bárbara Santos acabou derrotada por Chen Nien Chin, de Taiwan, até 66 quilos. Boxe masculino - Keno Marley perdeu para o usbeque Lazizbek Mullojonov por pontos e está eliminado na categoria até 92 quilos. Com a derrota, Keno repete o desempenho de Tóquio 2021, quando também ficou a uma vitória de um lugar no pódio. Canoagem Slalom - Pepê Gonçalves sofreu várias punições e está fora da final do k1. Na semifinal, ele cometeu algumas faltas que fizeram com que não avançasse na disputa por medalha. Tiro esportivo - Por oito pontos, a brasileira Geovana Meyer não conseguiu se classificar à fase final na categoria carabina 3 posições 50m. Hipismo - O time brasileiro de hipismo acabou eliminado na disputa do salto por equipes, devido a problemas na espora do cavalo de Pedro Veniss. Natação - Depois de 20 anos, o Brasil voltou a ter uma final feminina. As quatro brasileiras terminaram em segundo lugar na série e quinto na colocação geral com 7min52s81, apenas um décimo atrás do recorde sul-americano de 7min52s71 batido no Campeonato Mundial Doha 2024. Tênis de Mesa - Hugo Calderano para derrotou o sul-coreano Jang Woojin por 4 sets a 0 e avançou para as a semifinal do torneio de simples. É a primeira vez que um atleta brasileiro passa das quartas de final na história. Vela - Por causa da falta de ventos em Marselha, a despedida das bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze foi adiada para esta sexta. A dupla chega na última regata sem chance de pódio, na oitava colocação geral. Handebol - Brasil perdeu para a Holanda pelo placar de 31 a 24 e se complicou no grupo B. Na 5ª colocação, as Leoas agora precisam vencer a Angola, no sábado, para seguir tendo chances de classificação às quartas de final.