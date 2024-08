Notas Olímpicas

Canoagem Slalom C1 - Mesmo obtendo o melhor resultado da história do Brasil na modalidade, Ana Sátila ficou na quinta colocação e, portanto, não subiu ao pódio. Ela desceu as corredeiras com o tempo de 112.70 segundos. Ciclismo BMX Freestyle - Primeiro brasileiro a competir na modalidade, Gustavo Bala Loka conquistou o 6º lugar na disputa final. O ciclista obteve 90,20 pontos na primeira volta e 88,88 na segunda. A medalha de ouro foi para a Argentina, com Jose Torres Gil, que atingiu 94,82 pontos em sua melhor volta. Ginástica artística - Diogo Soares não conseguiu brigar por medalha na final do individual geral masculino. O ginasta cometeu erros de execução e ficou em 23º lugar entre 24 competidores, com apenas 78.698 pontos. Judô - O judoca da Sogipa, Rafael Macedo, teve um dia de altos e baixos, mas no final das contas também ficou sem medalha. O brasileiro venceu seus dois primeiros duelos, caiu nas quarta de final, venceu a repescagem e, na disputa pelo bronze, foi derrotado pelo francês Maxime-Gael Ngayap Hambou, por acúmulo de punições. Natação - Beatriz Dizotti ficou em sétimo lugar na final dos 1500m livre feminino, com o tempo de 16:02.86. O Ouro ficou com a norte-americana Katie Ledecky, que fez a prova em 15min30s02 e garantiu o recorde olímpico. Remo - Os brasileiros Beatriz Tavares e Lucas Verthein foram eliminados da disputa de medalhas, mas os dois vão à final, sábado, pela para disputar a 13ª colocação no single skiff. Tênis - O Brasil deu adeus ao sonho de conquistar sua segunda medalha seguida no tênis. Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani foram eliminadas nas duplas femininas pelas britânicas Katie Boulter e Heather Watson, parciais de 6/3 e 6/4 e deixaram o país sem representantes. Triatlo - Miguel Hidalgo conseguiu o primeiro top 10 para o Brasil na modalidade em uma prova de recuperação na bicicleta após não ficar entre os líderes na natação. O outro brasileiro na disputa, Manoel Messias, terminou na 45ª colocação, enquanto o britânico Alex Yee conquistou o ouro. Vôlei de praia - A dupla Arthur e Evando, do Brasil, levou a melhor sobre Schachter e Dearing, do Canadá, em partida vencida por dois sets a zero.