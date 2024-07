Brasil reage, mas cai para a Alemanha e se complica no basquete em Paris

Não deu para o basquete brasileiro diante da Alemanha, atual campeã mundial, na segunda partida da fase de grupos dos Jogos Olímpicos. Os europeus fizeram 86 a 73, se classificaram para as quartas de final e complicaram bastante a situação da seleção verde-amarela. Com as derrotas para os favoritos França e Alemanha, além de um saldo negativo de 25 pontos, o Brasil precisa vencer o Japão por uma diferença grande para se classificar como um dos melhores terceiros colocados.

LEIA TAMBÉM: Gustavo Bala Loka põe Brasil na final do ciclismo BMX na Olimpíada

O início foi péssimo para a seleção brasileira. Para se ter uma ideia, os primeiros pontos só foram marcados com poucos mais de três minutos, pelas mãos de Marcelinho Huertas. Os alemães também tiveram um primeiro quarto irregular, mas dominaram os minutos finais, abrindo 12 pontos de vantagem: 22 a 10.

No segundo quarto, apesar de alguns erros no começo, a seleção enfim reagiu, colecionando grandes jogadas. O público na Arena Pierre Mauroy viu um show de bolas de três. Foram cinco seguidas certeiras do Brasil, impulsionado por duas de Vitor Benite, virando o jogo: 31 a 30.

LEIA TAMBÉM: Brasil é dominado e cai para favorita França no handebol feminino em Paris

Do lado alemão, o armador Schroeder mostrou porque foi o melhor jogador do último Mundial e respondeu com outras três de fora do perímetro. Mas a incrível reação brasileira garantiu o empate em 40 a 40 no intervalo.



A exemplo do jogo de estreia, contra a França, a seleção vacilou no terceiro quarto e teve um apagão, anotando apenas 11 pontos em 10 minutos. A Alemanha fechou o jogo com 11 bolas de três e chegou a abrir 16 pontos, faltando 5 minutos e meio. Schoreder, com 20 pontos, foi o cestinha. No fim, 86 a 73 para os europeus e mais uma derrota para o Brasil.