Agenda Olímpica: confira o que os brasileiros disputam nesta quarta-feira

Embalado pelo bronze inédito na Ginástica artística feminina por equipes conquistado nesta terça-feira (30), o Brasil chega no 5º dia de disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 querendo subir no pódio novamente. E, com finais para disputar no Ciclismo BMX Freestyle, na Ginástica artística individual geral masculina e na Natação 1500 m livre feminina, além de semifinais no Remo Skiff e Canoagem Slalom, é muito possível sonhar com isto. Além das disputas decisivas, o País também será representado em esportes individuais, como o Judô, Boxe e Tênis de mesa, e coletivos, como o Futebol feminino e o Vôlei masculino.

Willian Lima (prata no judô), Larissa Pimenta (bronze no judô), Rayssa Leal (bronze no skate) e, agora, a equipe feminina de ginástica artística (bronze) foram os brasileiros que integraram pódios nestes Jogos Olímpicos até o momento.

LEIA MAIS: Brasil faz apresentação histórica na ginástica e ganha bronze por equipes

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO BRASIL NESTA QUARTA-FEIRA (31/07)

3h - Triatlo Individual Feminino: Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes

4h – Vôlei Masculino: Polônia x Brasil

4h54min - Remo Skiff Masculino: Lucas Verthein (semifinal)

5h14min - Remo Skiff Feminino: Beatriz Tavares (semifinal)

5h – Judô 90 kg Masculino: Rafael Macedo x Noel Van End (NED)

5h45min - Triatlo Individual Masculino: Manoel Messias e Miguel Hidalgo

8h30min - Tênis: Bia Haddad Maia/Luisa Stefani x Katie Boulter e Heather Watson (GBR)

8h43min - Vela Windsurf Masculino: Mateus Isaac

9h15min - Vela Skiff Masculino: Marco Grael/Gabriel Simões

9h45min - Ciclismo BMX Freestyle: Gustavo Bala Loka (final)

10h15min - Vela Skiff Feminino: Martine Grael/Kahena Kunze

10h30min – Canoagem Slalom Feminino: Ana Sátila (semifinal)

11h - Tênis de mesa: Alexis Lebrun (FRA) x Hugo Calderano

11h – Judô 90 kg Masculino: disputa do ouro e bronze

11h - Boxe 57 kg Masculino: Luiz Oliveira x Jamal Harvey (EUA)

12h – Futebol Feminino: Brasil x Espanha

12h30min – Ginástica Artística Individual Geral Masculina: Diogo Soares (final)

15h – Vôlei de praia Masculino: Evandro/Arthur x Schachter/Dearing (CAN)

16h13min - Natação 1500 m Livre Feminino: Beatriz Dizotti (final)

17h – Boxe 60 kg Feminino: Chelsey Heijnen (NED) x Beatriz Ferreira