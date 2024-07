Notas Olímpicas

Boxe - Keno Marley venceu a luta contra o britânico Patrick Brown, pelas oitavas de final do boxe, na categoria até 92kg. O brasileiro ganhou o combate por 4 a 1, vencendo os dois primeiros assaltos e administrando a vantagem no terceiro. Canoagem Slalom - Foi por pouco que o Brasil não conquistou a medalha de bronze na canoagem slalom com Ana Sátila. A brasileira fez um tempo de 100s69 em sua descida, passou sem penalidades e chegou a ocupar a segunda colocação, mas foi ultrapassada por duas adversárias e terminou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris na categoria simples da da modalidade (K1). Esgrima - Em sua primeira Olimpíada, Mariana Pistoia, número 65 do mundo no ranking da Federação Internacional de Esgrima (FIE), foi surpreendida pela atleta da Filipinas, Samantha Kyle Catantan, 266º do mundo, por 15 toques a 13 no florete. A brasileira chegou a estar na frente do placar, mas levou a virada após a adversária receber atendimento médico por causa de dores no joelho. Natação - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) informaram neste domingo que a nadadora Ana Carolina Vieira foi expulsa da delegação brasileira na Olimpíada de Paris-2024. Ela teria cometido "atos de indisciplina", assim como o nadador Gabriel Santos, que recebeu apenas uma advertência. Tênis - Número 1 do Brasil no esporte, Beatriz Haddad Maia não se intimidou com a torcida contra e superou a francesa Varvara Gracheva por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0, neste domingo, em sua estreia na Olimpíada de Paris-2024. Já Thiago Wild, Thiago Monteiro e Laura Pigossi se despediram logo na rodada de abertura da chave de simples. Tênis de mesa - Hugo Calderano estreou vencendo nos Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro bateu o cubano Andy Pereira por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/4. Vôlei de praia - O Brasil estreou com 100% de aproveitamento na modalidade. Isso porque as duplas André e George, Duda e Ana Patrícia, Bárbara Seixas e Carol Solberg e Evandro e Arthur venceram suas respectivas partidas neste final de semana, todas por 2 a 0.