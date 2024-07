Série B - Resultados da 18ª rodada: Ituano-SP 0x0 Vila Nova-GO, Coritiba 1x0 Chapecoense, Mirassol 1x0 Operário-PR, Sport 3x1 Ponte Preta. Hoje tem Paysandu x Novorizontino, às 18h30min. Série D - Abrindo o mata-mata da 4ª divisão, jogaram: Novo Hamburgo 2x4 Maringá-PR, Água Santa-SP 1x2 Brasil-Pel e Avenida 0x0 Inter de Limeira-SP. Os confrontos de volta estão marcados para o próximo fim de semana. Divisão de Acesso - Neste domingo, pela partida de volta das semifinais teve Inter-SM 1x2 Pelotas e Monsoon 0 (3) x (1) 0 Passo Fundo. Com isso, Pelotas e Monsoon disputarão o Gauchão 2025 e fazem a final da Série A2. Juventude - Na abertura do segundo turno do Brasileirão, a equipe da Serra gaúcha perdeu sua invencibilidade como mandante neste sábado, diante do Cricíuma. Em uma atuação apática, o Papo acabou derrotado por 2 a 1, com dois gols marcados por Bolasie. Oyama descontou para os mandantes. Endrick - O atacante brasileiro realizou, neste domingo, seu primeiro treino como jogador do Real Madrid no centro de treinamento do clube, sem a presença de algumas das principais estrelas do elenco. Ele participou da atividade ao lado de Modric, Arda Güler e Rüdiger. O jovem havia sido apresentado sábado no Bernabéu para 43 mil torcedores. Fórmula 1 - Com uma estratégia diferente das demais equipes e com apenas uma parada nos boxes, o inglês George Russell conquistou o Grande Prêmio da Bélgica, neste domingo, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps, ao suportar a pressão do compatriota Lewis Hamilton, em dia de dobradinha da Mercedes. O australiano Oscar Piastri completou o pódio em terceiro. Stock Car - No Autódromo Internacional Ayrton Senna, Gabriel Casagrande venceu a sexta etapa, ontem, em Goiânia, Goiás. Esta foi a primeira vitória do piloto da AMattheis Vogel na temporada. Felipe Massa (TMG Racing) e Daniel Serra (Eurofarma-RC) completaram o pódio.