Grêmio cede empate contra o Corinthians e segue no Z-4 do Brasileirão

Precisando dos três pontos no confronto direto para seguir confiante na briga contra o rebaixamento, o Grêmio flertou com a vitória sobre o Corinthians, mas cedeu o empate na Neo Química Arena, e ficou apenas no 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado amargo por conta das circunstâncias, o Tricolor segue no Z-4, ocupando o 17º lugar com 15 pontos somados.

Tentando espelhar o 3-5-2 dos paulistas, o técnico Renato Portaluppi foi a campo com a expectativa de equilibrar as tomadas de decisões e definir o jogo nos detalhes. Mesmo com o gol cedo, foi dominado em boa parte da primeira etapa e contou com escapadas pontuais para definir sua vida no ataque.

Dado o apito inicial, o cartão de visitas gremista foi o mais indigesto possível. Logo no primeiro minuto, Soteldo foi ao fundo pela direita e cruzou na cabeça de Rodrigo Ely, que subiu no terceiro andar para cabecear e inaugurar o marcador em São Paulo.

Com a vantagem, o time de Portaluppi se fechou e entregou o comando das ações para os donos da casa. A primeira chegada foi aos onze minutos, no chute rasteiro de Ryan, que parou em bela defesa do goleiro Marchesín. Com a pressão a todo vapor, o empate corintiano viria 13 minutos depois, em um pênalti, no mínimo, duvidoso.

Depois de marcar o escanteio no campo, o árbitro Alex Stefano foi ao VAR e apontou para a marca da cal ao julgar como faltoso o puxão de Kannemann em Romero, ainda que com pouca intensidade, enquanto eles se projetavam em direção à bola no cruzamento vindo de uma falta no meio-campo. Na cobrança, Yuri Alberto bateu seco, no canto esquerdo de Marchesín, que pulou para o outro lado e não saiu na foto: 1 a 1 em Itaquera.

Ao invés de sentir o golpe, os gaúchos acordaram e passaram a jogar melhor. A resposta foi aos 32, em um rebuliço na grande área após infiltração de Edenilson. Na sobra, Soteldo encostou na bola com o braço e foi marcada a falta.

No apagar das luzes da primeira etapa, Cristaldo até balançou as redes ao completar o cruzamento de Nathan, mas este estava impedido e o gol foi anulado.

Logo aos 5 minutos da segunda etapa, o lance de Reinaldo arriscando de longe uma cobrança de falta se repetiu. Foi a segunda do camisa 6, que também tentou surpreender em outras ocasiões com a bola em jogo, ainda que sem sucesso algum.

Desfeito o esquema com três zagueiros, os gaúchos voltaram à sua naturalidade e tomaram conta do campo adversário. A maior dificuldade, no entanto, era furar o bloqueio alvinegro, bem postado frente à grande área.

A resposta de Ramón Díaz foi com a artilharia: Wesley, Coronado e Pedro Raúl. Irônico que, com a promessa de atacar, eles foram vazados um minuto depois, aos 30. Villasanti escapou da esquerda para o meio, invadiu a área com a bola dominada e bateu alto, no contrapé de Hugo, para retomar a vantagem na partida.

O balde de água fria para o time que estava finalmente dando adeus à zona de rebaixamento veio aos 41. Wesley achou Garro nas entrelinhas e o camisa 10, decisivo, bateu do meio da rua para marcar um golaço e reviver o Corinthians. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 50 minutos.

Corinthians (2) Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho (Charles), Raniele (Pedro Henrique), Ryan (Wesley), Rodrigo Garro e Hugo; Romero (Igor Coronado) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz.

Grêmio (2) Marchesín; Fábio (João Pedro), Jemerson, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Edenilson (Pepê) e Nathan (Gustavo Nunes); Soteldo (Du Queiroz) e Cristaldo (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro - Alex Gomes Stefano (RJ).